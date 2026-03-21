Happy Gangaur 2026 Wishes: गणगौर का व्रत 21 मार्च को किया जा रहा है। सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। इसे तृतीया तीज भी कहते हैं। इस दिन माता गौरी और भगवान शिव की आराधना की जाती है। शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत रखकर पूजा-पाठ करतीहैं। सुहागिन महिलाएं जहां पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की प्रार्थन करती हैं। वही कुंवारी लड़कियां मनचाहे पति को पाने के लिए यह व्रत करती हैं।

यह पर्व हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। यह लोक-उत्सव 9 दिनों तक चलता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करना बेहद जरूरी होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि-विधान से माता गौरी और ईसर जी की पूजा करती हैं। इसके साथ ही उन्हें श्रृंगार अर्पित करती हैं। इस दिन आप अपनी सखी-सहेली को संदेश भेजकर इस प्यारे पर्व की बधाई भी दे सकती हैं।

व्रत गणगौर का है बहुत ही मधुर प्यार का

दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का

बिछियां पैरों में हो माथे पर बिंदिया

हर जन्म में मिलन हो हमारा पिया

गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं

गणगौर का त्योहार है निराला, हर स्त्री के मन को भाए, माता गौरी का आशीर्वाद मिले, जीवन खुशियों से जगमगाए!

आया रे आया गणगौर का त्योहार है आया

संग में खुशियां और प्यार है लाया

गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं

गणगौर है उमंगों का त्यौहार

फूल खिले हैं बागों में फागुन की है फुहार

दिल से आप सब को हो मुबारक

प्यारा ये गणगौर का त्योहार

“गणगौर पूजन के इस पावन अवसर पर, माता गौरी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें!”

एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से

चाहते हैं आपकी ख़ुशी पुरे ईमान से

सब हसरतें पूरी हो आपकी

और आप मुस्कुराएं दिल-ओ-जान से

आप सभी को गणगौर की शुभकामनाएं

“गणगौर पूजन का शुभ दिन आया, माता गौरी का आशीर्वाद हर सुहागन के जीवन में छाया!”

“गणगौर माता का साथ, दे सुख-शांति और खुशहाल जीवन का सौगात!”

पल पल सुनहरे फूल खिलें

कभी न हो कांटों का सामना

जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे

गणगौर पर हमारी यही शुभकामना

हर दम खुशियां हो साथ

कभी दामन न हो खाली

हम सब की तरफ से

विश यू हैप्पी गणगौर

आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए

आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं

दे जाए इतनी खुशियां ये गणगौर आपको

कि ख़ुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाएं

आपको और आपके परिवार को गणगौर की बहुत-बहुत शुभकामनायें