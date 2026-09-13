Ganesh Chaturthi ki Hardik Shubhkamnaye: बप्पा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर यानी सोमवार को गणेश चतुर्थी के साथ गणेशोत्सव (Ganesh Mahotsav 2026) की शुरुआत होगी। इस दिन बड़े-बड़े पंडालों से लेकर घर-घर तक गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भक्त बप्पा की पूजा-अर्चना करेंगे।

इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इसी दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में गणेश जी की स्थापना करने से सुख-समृद्धि आती है। इस शुभ अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को प्यारे संदेश भेजकर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। साथ ही इन संदेशों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram और WhatsApp पर शेयर भी कर सकते हैं।

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