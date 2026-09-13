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Ganesh Chaturthi ki Hardik Shubhkamnaye: बप्पा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर यानी सोमवार को गणेश चतुर्थी के साथ गणेशोत्सव (Ganesh Mahotsav 2026) की शुरुआत होगी। इस दिन बड़े-बड़े पंडालों से लेकर घर-घर तक गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भक्त बप्पा की पूजा-अर्चना करेंगे।

इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इसी दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में गणेश जी की स्थापना करने से सुख-समृद्धि आती है। इस शुभ अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को प्यारे संदेश भेजकर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। साथ ही इन संदेशों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram और WhatsApp पर शेयर भी कर सकते हैं।

बजट में सजाएं गणपति बप्पा का दरबार | गणेश चतुर्थी पर घर को दें इको-फ्रेंडली लुक | बेसन में 1 ग्लास दूध डालकर इस तरह बनाएं मोदक

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19:33 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी पोस्टर

18:26 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं फोटो | Happy Ganesh Chaturthi Wishes Images

18:23 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी की शुभकामना देने के लिए संदेश | Ganesh Chaturthi Wishes

गणेश जी का आगमन, सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है, यह गणेशोत्सव आपके और आपके परिवार के लिए आनंद और खुशियों से भरा हो, गणेश महोत्सव की हार्दिक बधाई।

18:14 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी की ऐसे दें शुभकामनाएं | Ganesh chaturthi wishes quotes

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।