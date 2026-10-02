Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes Images, Quotes, Hindi Status: 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का दिन हर साल देशभर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। जगह-जगह कार्यक्रम होते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को भी शुभकामनाएं भेज सकते हैं। यहां दिए गए शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं। इनमें से अपनी पसंद का संदेश चुनें और अपनों के साथ शेयर करें।

बापू थे सत्य अंहिसा के पुजारी,

उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी,

उनकी वजह से ही मिली हमें आजादी प्यारी,

इसलिए हर व्यक्ति है उनका बलिहारी।

गांधी जयंती की शुभकामनाएं!

सत्य और अहिंसा के संदेश को याद करते हुए आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन आपके जीवन में शांति और सद्भाव लेकर आए।

बापू की सादगी और उनके विचार हमेशा हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देते रहें। आपको और आपके परिवार को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं।

गांधी जयंती के इस खास दिन आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियां बनी रहें। आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं।

सत्य, शांति और अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। गांधी जयंती के अवसर पर आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं।

ऐनक पहनें लाठी पकड़े चलते थे वो शान से,

जालिम कांपे थर-थर थर-थर सुनकर उनका नाम रे,

कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे,

दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तानके…

गांधी जयंती की शुभकामनाएं!

आज का दिन हमें उन मूल्यों को याद करने का मौका देता है, जो समाज को बेहतर बनाते हैं। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

महात्मा गांधी की जयंती पर आपको सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे।

2 अक्टूबर का यह खास दिन आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा हो। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

आइए इस गांधी जयंती पर अपने आसपास प्रेम, सम्मान और सद्भावना बनाए रखने का संकल्प लें। आपको गांधी जयंती की शुभकामनाएं।

जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े,

मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े,

हिन्दू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े,

कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े,

फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल,

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

गांधी जयंती की शुभकामनाएं!

बापू को नमन करते हुए आपके जीवन में सुख और शांति की कामना। आपको और आपके प्रियजनों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर आपके घर-परिवार में खुशियां बनी रहें और जीवन में शांति का वास हो। हार्दिक शुभकामनाएं।

सादगी और शांति के संदेश को याद करने का दिन है आज। आपके जीवन में हमेशा खुशियां और अपनों का साथ बना रहे। गांधी जयंती की शुभकामनाएं।

इस गांधी जयंती पर दिल में प्रेम, व्यवहार में विनम्रता और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं।

सत्य की राह पर चलें, अहिंसा अपनाएं,

बापू के आदर्शों को हम हर दिन निभाएं।

गांधी जयंती पर यही हो हमारी कामना,

सदा रहे जीवन में शांति और सम्मान।

गांधी जयंती की बहुत-बहुत बधाई!