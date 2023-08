Friendship Band के कलर में भी छिपा होता है एक खास मतलब, दोस्तों को गिफ्ट करने से पहले जान लें ये बातें

Friendship Day Bands Colors Meaning: माना जाता था कि अगर आप अपने दोस्त की कलाई पर एक स्पेशल विश या दुआ के साथ कोई बैंड बांधते हैं, तो वो विश उस बैंड के घिसने या खराब होने से पहले ही पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, बेहद कम लोग जानते होंगे कि इन बैंड्स के कलर के पीछे भी एक खास मतलब छिपा होता है।

रेड करल के बैंड को गुड लक का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप किसी दोस्त को गुड लक विश करना चाहते हैं, तो उन्हें रेड करल का फ्रेंडशिप बैंड बांध सकते हैं। (P.C- Freepik)

