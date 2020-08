Friendship Day 2020 Messages: दोस्तों के लिए बेहतरीन कोट्स

हर दिन मेरा दिल अकेला होता है,

एक-एक पल उसके बिना अधूरा होता है,

कोई याद करता है कोई भूला देता है,

पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है।

Happy Freindship Day to all of you