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Pita Diwas Ki Hardik Shubhkamnaye LIVE: पिता हमारे जीवन की वह मजबूत नींव होते हैं, जिनके त्याग, मेहनत और प्यार पर हमारी पूरी दुनिया टिकी होती है। अक्सर वे अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं जताते, लेकिन उनकी हर चिंता, हर सलाह और हर कोशिश में बच्चों के लिए बेशुमार प्यार छिपा होता है। जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। 2026 में फादर्स डे 21 जून यानी रविवार को है।

फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उस शख्स के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका है, जिसने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया, हमें संभाला और जीवन की राह पर आगे बढ़ना सिखाया। इस खास अवसर पर अपने पापा को यह महसूस कराना जरूरी है कि उनकी अहमियत हमारे जीवन में कितनी खास है। अगर आप भी अपने पिता को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, लेकिन शब्दों की कमी महसूस कर रहे हैं, तो यहां दिए गए चुनिंदा फादर्स डे संदेश, कोट्स, शायरी और भावुक शुभकामनाएं आपकी मदद कर सकती हैं। इन खूबसूरत संदेशों के जरिए आप अपने पापा को बता सकते हैं कि वे आपके लिए कितने अनमोल हैं।

फादर्स डे गिफ्ट्स आइडिया | फादर्स डे केक डिजाइन्स | फादर्स डे का इतिहास

Live Updates
19:31 (IST) 20 Jun 2026

Fathers Day 2026 Wishes

पापा, आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज भी जिंदगी की राहों में आपका साथ सबसे बड़ा सहारा है। हैप्पी फादर्स डे!

18:41 (IST) 20 Jun 2026

फादर्स डे मैसेज इन हिंदी

बचपन में उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया आपने,

हर मुश्किल से लड़ना सिखाया आपने,

गिरा जब भी हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ाया,

पापा की बदौलत ही मेरा जीवन खूबसूरत बन पाया।