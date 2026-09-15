Engineers Day Hindi Wishes, Images, Messages, Status: हर मुश्किल का हल खोजने और अपनी सोच से नई राह बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए आज का दिन खास है। हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन महान इंजीनियर, विद्वान और प्रशासक भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (M. Visvesvaraya) की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉ. एम. विश्वेश्वरैया न केवल एक असाधारण इंजीनियर थे, बल्कि एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर और राष्ट्र निर्माता भी थे। इस खास मौके पर अगर आपके किसी दोस्त या अपने का पेशा इंजीनियरिंग है, तो उन्हें सिर्फ ‘हैप्पी इंजीनियर्स डे’ कहने के बजाय कुछ खास अंदाज में विश करें। यहां से आप उनके लिए प्यारे और नए शुभकामना संदेश चुन सकते हैं।
इन कोट्स-मैसेज से जरिए दें इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं
Ideas को reality में बदलने वाले हर Engineer को सलाम!
आपका दिमाग calculations में और दिल innovation में लगा रहे। Happy Engineers’ Day!
इंजीनियर वो होते हैं जो कि अपनी कलम और दिमाग से दुनिया का अविष्कार करते हैं। हैप्पी इंजीनियर्स डे।
जहां मुश्किलें रास्ता रोकती हैं, वहां इंजीनियर नई राह बना लेते हैं।
आपकी सोच और मेहनत यूं ही कमाल करती रहे। इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं!
दिलों में अपनी बेताबियां, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां और 4-5 बैकलॉग लेकर चल रहे हो तो इंजीनियर हो तुम, हैप्पी इंजीनियर्स डे।
कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ उन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाते हैं।
हर मेहनती इंजीनियर को इंजीनियर्स डे की ढेरों बधाई!
चार साल, 40 विषय, 4 हजार असाइनमेंट, 4 हजार घंटे, एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसे करने वाले सुपर हीरो को इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कहते हैं, हैप्पी इंजीनियर्स डे।
दिमाग में नए विचार और हाथों में उन्हें सच करने का हुनर—यही तो एक इंजीनियर की पहचान है।
आप हमेशा कुछ नया करते रहें। इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं!
दुनिया के सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे, हम आपके महान आइडिया और नई खोजों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है।
हर पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढने और हर मुश्किल को आसान बनाने वाले इंजीनियर्स को सलाम।
आपकी मेहनत हमेशा रंग लाए। इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं!
आपकी सोच नई हो, आपके विचारों में उड़ान हो और आपकी बनाई हर चीज लोगों के काम आए।
सभी इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
आप कुछ बार विफल हो सकते हैं, लेकिन यह ठीक है। आप कुछ सार्थक कर रहे हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं: सुंदर पिचाई।
“ये कैसे होगा?” को “चलो करके देखते हैं” में बदलने वाले सभी इंजीनियर्स को खास सलाम।
आपकी मेहनत और हुनर यूं ही चमकता रहे। शुभ इंजीनियर्स डे!
नई चीजें बनाने, पुरानी मुश्किलों को आसान करने और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने वाले हर इंजीनियर को दिल से बधाई।
आपके हर नए विचार को सफलता मिले।
नक्शे से लेकर मशीन तक और विचार से लेकर आविष्कार तक—हर जगह इंजीनियर्स की मेहनत नजर आती है।
आपके हुनर को सलाम। इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं!
आपकी सोच की उड़ान कभी कम न हो, हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाए और हर कोशिश आपको सफलता के करीब ले जाए।
सभी इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं!