Happy Engineer’s Day 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Photos, Messages, Wallpapers, SMS: हर साल 15 अगस्त को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक महान इंजीनियर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरय्या का जन्मदिन होता है और उन्हीं की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। मोक्षागुंडम विश्वेश्वरय्या एक महान इंजीनियर थे और उनके बेहतरीन कार्यों के लिए उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोक्षागुंडम विश्वेश्वरय्या हैदराबाद शहर के बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिज़ाइनर थे और मुख्य अभियंता के तौर पर मैसोर के कृष्ण सागर बांध के निर्माण में मुख्या भूमिका निभाई थी। इस खास अवसर पर देशभर के सारे इंजीनियर्स खुशियां मनाते हैं और खुद पर गर्व करते हैं क्योंकि वह देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इस इंजीनियर्स डे के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज, कोट्स, इमेजेज और वॉलपेपर भेजकर विश कर सकते हैं।

1. दिलों में अपनी बेताबियां,

नज़र में ख्वाबों की बिजलियां

और 4-5 बैकलॉग लेकर चल रहे हो तो इंजीनियर हो तुम, हैप्पी इंजीनियर्स डे 2019

2. We Are Cheaters, But We Don’t Cheat Humanity.

We Hate Study, But We Love Technology.

We Flirt With Flirters, But We Are Lovers.

Happy Engineers Day 2019

3. चार साल, 40 विषय, 4 हजार असाइनमेंट,

4 हजार घंटे, एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है,

ऐसे करने वाले सुपर हीरो को इंजीनियरिंग के छात्र कहते हैं।

हैप्पी इंजीनियर्स डे 2019

4. दुनिया के सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे,

हम आपके महान आइडिया और नई खोजों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है।

हैप्पी इंजीनियर्स डे 2019

5. इंजीनियर वो होते हैं जो कि अपनी कलम और दिमाग से दुनिया का अविष्कार करते हैं,

हैप्पी इंजीनियर्स डे 2019

हैप्पी इंजीनियर्स डे 2019

7. Centuries ago people who sacrificed their sleep, food, laughter & other joys of lifewere called “SAINTS”Now they are called ENGINEERS.

Happy Engineers Day!

8. वैज्ञानिक एक नई सामग्री या ऊर्जा की खोज करता है, लेकिन एक इंजीनियर ये पता लगाता है कि इसका उपयोग नए तरीके से कैसे किया जाए।

हैप्पी इंजीनियर्स डे 2019