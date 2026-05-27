Eid al-Adha Wishes, Bakrid Ki Hardik Shubhkamnaye: कुर्बानी और त्याग का संदेश देने वाला ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद 28 मई को है। इस खास मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। लोग एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। जो लोग एक-दूसरे से मिल नहीं पाते हैं वो संदेश भेजकर अपनों को मुबारकबाद देते हैं। अगर आप भी किसी खास को सबसे पहले ईद विश करना चाहते हैं तो यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश दिए गए हैं, जो आपके काम आ सकते हैं।

बता दें कि बकरीद मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाने वाला यह पर्व सब्र और समर्पण की भावना से जुड़ा होता है। ईद-उल-अज़हा को त्याग, विश्वास और इंसानियत का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का भी विशेष महत्व माना जाता है।

बकरीद के दिन घरों में खास पकवान बनाए जाते हैं और परिवार के लोग मिलकर खुशियां साझा करते हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के दौर में लोग अपने करीबियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को खूबसूरत संदेश भेजकर ईद की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी अपने अपनों को दिल छू लेने वाले मैसेज भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शानदार Eid-ul-Adha Wishes, Shayari और Messages आपके काम आ सकते हैं।

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