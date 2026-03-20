Eid Mubarak 2026 Wishes in Hindi: रमजान के 30 रोजे रखने के बाद अब ईद की खुशियों का खास पल आने वाला है। सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों में ईद मनाई जा रही है, जबकि भारत में 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी। इस मौके को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त उत्साह, उल्लास और खुशी का माहौल है। हर कोई ईद की तैयारियों में जुटा हुआ है। रोजेदार पूरे महीने रोजा रखने के बाद इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 21 मार्च को ईद-उल-फितर के दिन लोग सुबह ईदगाह या मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं।
नमाज के बाद मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अपने घर-परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर इस त्योहार को खुशी-खुशी मनाते हैं। ईद-उल-फितर को ‘मीठी ईद’ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में खीर, सेवइयां और कई तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक-दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है।
इसी महीने में कुरान शरीफ का अवतरण (नाज़िल) हुआ था, जिसे लैलतुल कद्र की पवित्र रात से जोड़ा जाता है। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं और रोज़े रखते हैं। ईद का यह मुबारक मौका आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता का संदेश देता है। इस दिन लोग गिले-शिकवे भुलाकर अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में आप भी अपनों को मुबारकबाद देने में बिल्कुल भी पीछे न रहें। यहां हम आपके लिए कुछ मुबारक संदेशों का तोहफा लेकर आए हैं। एक-दूसरे को गले लगाकर या वॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप इन्हें शेयर कर सकते हैं।
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इस तरह कहें ईद मुबारक Eid ul fitr 2026 wishing
अगर हयात है देखेंगे एक दिन दीदार कि माह-ए-ईद भी आख़िर है इन महीनों में
ईद के लिए संदेश Happy eid 2026 wishes
छुप गया ईद का चांद निकल कर देर हुई पर जाने क्यों नज़रें अब तक टिकी हुई हैं मस्जिद के मीनारों पर
2026 eid mubarak wishes
ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़ालिम
रस्म-ए-दुनिया भी है मौक़ा भी है दस्तूर भी है
- क़मर बदायुनी
Eid ul fitr 2026 shayari
तुझ को मेरी न मुझे तेरी ख़बर जाएगी
ईद अब के भी दबे पांव गुज़र जाएगी
ज़फ़र इक़बाल
ईद की मुबारकबाद शायरी Eid ul fitr 2026 shayari
दीपक में अगर नूर ना होता,
तन्हा दिल यूं मजबूर ना होता,
पास आकर गले न मिल पाएंगे,
पर दूर से ही दिल तो मिलाएंगे।
ईद मुबारक
Wishes for eid mubarak 2026
महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की ख़ुशबू से
चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है
Eid mubarak 2026 wishes message
ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,ईद मिटा देती है इंसान में दूरियां,ईद है खुदा का एक नायाब तौफा,और हम भी कहते हैं आपकोईद मुबारक!
ईद पर ऐसे दें संदेश 2026 Eid mubarak wishes
ईद के लिए संदेश 2026 eid mubarak wishes
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Eid mubarak ho images for whatsapp
ईद के लिए मुबारक संदेश Wishing eid mubarak 2026
आज खुदा की हम पर हो मेहरबनीकर दे माफ हम लोगों की सारी न फरमानीईद के दिन आओ मिलकर करें यही वादाखुदा की ही राहों पर हम चलेंगे सदाआपको हमारी तरफ से ईद मुबारक
इस तरह दें ईद की मुबारकबाद Wishing eid mubarak 2026
फलक पर चांद सितारे निकले हैंसब खुशी से मिलने लगे हैंईद की मिठास घुलने लगी हैदेखो सबके विचार मिलने लगे हैंईद मुबारक 2026