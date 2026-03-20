Eid Mubarak 2026 Wishes in Hindi: रमजान के 30 रोजे रखने के बाद अब ईद की खुशियों का खास पल आने वाला है। सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों में ईद मनाई जा रही है, जबकि भारत में 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी। इस मौके को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त उत्साह, उल्लास और खुशी का माहौल है। हर कोई ईद की तैयारियों में जुटा हुआ है। रोजेदार पूरे महीने रोजा रखने के बाद इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 21 मार्च को ईद-उल-फितर के दिन लोग सुबह ईदगाह या मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं।

नमाज के बाद मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अपने घर-परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर इस त्योहार को खुशी-खुशी मनाते हैं। ईद-उल-फितर को ‘मीठी ईद’ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में खीर, सेवइयां और कई तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक-दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है।

इसी महीने में कुरान शरीफ का अवतरण (नाज़िल) हुआ था, जिसे लैलतुल कद्र की पवित्र रात से जोड़ा जाता है। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं और रोज़े रखते हैं। ईद का यह मुबारक मौका आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता का संदेश देता है। इस दिन लोग गिले-शिकवे भुलाकर अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में आप भी अपनों को मुबारकबाद देने में बिल्कुल भी पीछे न रहें। यहां हम आपके लिए कुछ मुबारक संदेशों का तोहफा लेकर आए हैं। एक-दूसरे को गले लगाकर या वॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप इन्हें शेयर कर सकते हैं।

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