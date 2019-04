Happy Easter Sunday 2019 Wishes Images, Messages: ईस्टर पर दोस्तों को भेजें ये बेहतरीन मैसेजे और इमेजेज

Happy Easter Sunday 2019 Wishes Images, Messages, Photos, and Status: ईस्टर 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह पर्व ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है और बिल्कुल क्रिसमस की तरह वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। ईसाई धर्म के लोग इस पर्व को ईसा मसीह के वापस जीवित हो जानें की खुशी में मनाते हैं। ईस्टर के मौके पर लोग अपने घरों और चर्च को सजाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। साथ ही भगवान यीशू के सामने प्रार्थना भी करते हैं। इसके अलावा इस पर्व को लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाना पसंद करते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये मैसेज और इमेजेज भेजकर विश करें।

आया इस जहान में जीसस

लेकर खुशी की भरमार

देख कर मुरत तेरी ऐ खुदा

आया सुकून दिल को बशुमार।।

Happy Easter Sunday 2019

So we live our lives for Jesus,

Think of Him in all we do.

Thank you Savior; Thank you Lord.

Help us love like you!

Happy Easter Sunday 2019

जीत चूमे कदाम, तुम्हारे हर कदम

हमेशा हंस्ते रहो तुम, ना आये गम

नए साज़ का नया गीत गुनगुनाओ तुम

हर दिन खुशी कि नई सौगात पाओ तूम

Happy Easter Sunday 2019

खुदा ने चाहा दिल हमरे भरे प्यार से

जुदा ना हो जाए हर इक यार अपने यार से

आये ये तुम दिन दोस्त मेरे जीवन में 100 बार

हैप्पी ईस्टर हो तेरे लिए हरदम मेरे यार।।

Happy Easter Sunday 2019

Easter is a reason to live, and Easter is something to celebrate every day of your life

Happy Easter Sunday 2019

Easter is a time of new life for all that we celebrate at this time of the year.

Happy Easter Sunday 2019

