Happy Easter 2019 Wishes Images, Quotes, Status: ईस्टर के मौके पर दोस्तों को भेजकर ये कोट्स और स्टेटस दें ढेरों बधाईयां

Happy Easter Sunday 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Messages, Photos: ईस्टर का त्योहार ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस साल यह पर्व 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पर्व के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे और लगभग 40 दिनों तक अपने भक्तों के साथ समय बिताने के बाद स्वर्ग चले गए थे। इस त्योहार के दिन ईसाई धर्म के लोग अपने घरों से लेकर चर्च तक को मोमबत्तियों से सजाते हैं और भगवान यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं। साथ ही लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस पर्व का आनंद उठाते हैं। दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों को आप मैसेजेज और कोट्स भेजकर बधाई दे सकते हैं।

कभी हत्या न करों,

जो हिंसा करेगा सजा पाएगा।

कभी गुस्सा न करो,

जो गुस्सा करेगा सजा पाएगा।

Happy Easter 2019

May his divine light guide your path and enlighten your soul. Have a Happy Easter!

Happy Easter 2019

As you celebrate Easter, may you remember God’s perfect love for all mankind, and may that love fill you

Happy Easter 2019

कभी व्यभिचार न करना।

यदि कोई किसी महिला पर कुदृष्टि डाले तो यह व्यभिचार है।

Happy Easter 2019

कभी शपथ मत खाओ।

क्योंकि तू एक बाल को भी काला या सफेद नहीं कर सकता।।

Happy Easter 2019

Our Lord died on Good Friday,

But the cross did not destroy

His resurrection on Easter morn

That fills our hearts with joy.

Happy Easter 2019

जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे,

उसकी ओर दूसरा गाल भी कर दो।

हिंसा न करो।

Happy Easter 2019

