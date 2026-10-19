Happy Dussehra 2026 Wishes in Hindi: पूरे देश में दशहरे का त्योहार उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देता है। इसे दशहरा और विजयादशमी, दोनों नामों से जाना जाता है। इस दिन कई जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। वहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पर्व को अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। 2026 में दशहरा का पर्व 20 अक्टूबर को है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी के दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था। वहीं, कुछ परंपराओं में इस दिन को मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय से भी जोड़कर देखा जाता है। इस तरह दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और बुराई के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। इस खास अवसर पर आप यहां से संदेश चुनकर अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो और खुशियों की नई शुरुआत हो।

सत्य के रास्ते पर चलते हुए आपको हर कदम पर सफलता मिले।

बुराई का नाश हो,

सुख का आवास हो,

राम बसे आपके मन में,

रावण कभी न आपके आसपास हो।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!

Vijayadashami 2026 Wishes in Hindi

इस दशहरे पर आपके मन से डर,

जीवन से निराशा और घर से परेशानियां दूर हों।

आपके जीवन में उम्मीदों का नया सवेरा आए।

विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं!

अधर्म पर धर्म की जीत,

अन्याय पर न्याय की विजय,

बुरे पर अच्छे की जय जयकार,

यही है दशहरे का त्योहार।

विजयादशमी की शुभकामनाएं!

Dussehra Wishes in Hindi

रावण दहन के साथ अपने मन की नफरत और अहंकार को भी विदा करें।

रिश्तों में प्यार बढ़े, मन में शांति रहे और हर दिन कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले।

शुभ विजयादशमी!

बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है,

बस खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए।

यह दशहरा आपके जीवन में नई उम्मीदें

और सफलता लेकर आए। विजयादशमी की शुभकामनाएं!

जब तक इंसान प्रभु राम के पथ पर चलेगा,

तक तक हर आतंकी रावण ऐसे ही जलेगा।

दशहरा के पावन पर्व की शुभकामनाएं!

Happy Dussehra 2026

आपके हर अच्छे प्रयास को जीत मिले,

हर सपने को नई उड़ान मिले और आपके

परिवार में हमेशा प्रेम और खुशहाली बनी रहे।

दशहरे के इस पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक बधाई!

इस विजयादशमी पर मन में विश्वास,

रिश्तों में मिठास और जीवन में खुशियों का वास हो।

आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको पहले

से अधिक मजबूत बनाए। शुभ दशहरा!

दशहरे का यह पावन त्योहार,

घर में लाए आपके खुशियां अपार

श्री राम करें आप पर खुशियों की बौछार

ऐसी शुभकामनाएं हमारी करो स्वीकार।

विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

Dussehra Vijayadashami 2026 Wishes in Hindi

भगवान श्रीराम के आदर्श हमें सच्चाई और

धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें।

आपके जीवन में सद्बुद्धि, साहस और सुख-समृद्धि

बनी रहे। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस दशहरे पर एक नई शुरुआत का संकल्प लें।

बीती बातों का बोझ छोड़ें, अच्छी उम्मीदों के साथ

आगे बढ़ें और अपने आसपास खुशियां बांटें।

आपको विजयादशमी की बहुत-बहुत बधाई!

आपके घर का आंगन खुशियों से महके,

अपनों का साथ हमेशा बना रहे और आपकी

मेहनत रंग लाए। यह विजयादशमी आपके लिए

सुख और सफलता के नए रास्ते खोले।

अच्छाई पर विश्वास कभी कम न हो और मुश्किलों के

सामने आपका हौसला कभी न झुके।

आपके जीवन में हर दिन जीत और खुशियों का

नया अध्याय लिखे। शुभ विजयादशमी!