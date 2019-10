Happy Dussehra 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpaper, SMS, Messages, Photos: दशहरा या विजयदशमी नवरात्रि या दुर्गा पूजा के दसवें दिन के रूप में मनाया जाता है। यह पूरे भारत में नवरात्रि के अंत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण पर राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। भारत के उत्तरी भाग में ‘रामलीला’ में भगवान राम के वीर जीवन के नाटकों को देखा जाता है, भजन आयोजित किए जाते हैं और संगीत भी बजाया जाता है। त्योहार, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, दशहरा, सबसे उल्लेखनीय भारतीय त्योहारों में से एक है। यह नवरात्रि के दसवें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार राक्षस रावण पर भगवान राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इमेजेज, वॉलपेपर, स्टेटस और कोट्स भेजकर विश कर सकते हैं।

दशहरे की आपको,

पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।

दशहरा असत्य पर सत्य की विजय है।

आप भी हर पथ पर विजयी हों,

यही भगवान से हमारी मंगल कामना है।।

विजयादशमी 2019 की हार्दीक शुभकामनाएं

बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

रावण की तरह आपके दुखों का होगा नाश,

इस पावन पर्व पर यह है हमारी आस।

विजयदशमी 2019 की शुभकामनाएं

I pray that you develop all the qualities of Lord Rama;

And be an ideal son, a perfect brother and an idyllic husband.

Happy Dussehra 2019!

विजयदशमी के पावन अवसर पर,

प्रभु का आशीर्वाद बरसे,

और आप सदैव खुश रहें,

राम जी विजय उत्सुव की हार्दिक शुभकामनाएं

विजयदशमी 2019 की शुभकामनाएं

असत्य पर सत्य की जीत के त्योहार

विजयदशमी की आपको और आपके परिवार को

हार्दिक शुभकामनाएं… ईश्वर आपको नई ऊंचाइयां दें।

ये त्योहार खुशियों का उजाला लाए,

और हृदय में राम बसाए,

विजयदशमी के पावन अवसर की आप सबको शुभकामनाएं

आया वियजदशमी 2019 का त्योहार,

करने बुराई का नाश,

और मिटाने अंधकार,

मुबारक हो आप सबको ये त्योहार।।

विजयदशमी 2019 की शुभकामनाएं

दुनिया में नाम हो रोशन तुम्हारा,

दूसरों को दिखा दो तुम किनारा,

ये सपना है हमारा,

मुबारक हो तुमको हैप्पी दशहरा 2019

विजयदशमी 2019 की शुभकामनाएं