Happy Dussehra 2026 Wishes LIVE: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप मनाए जाने वाला दशहरा का पर्व 20 अक्टूबर को है। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस अवसर पर लोग भगवान श्रीराम, मां दुर्गा और शस्त्रों का पूजन करते हैं।
दशहरे के दिन शाम को रामलीला के समापन के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। लोगों को दैत्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी वजह से विजयादशमी का पर्व शक्ति के साथ-साथ साहस और धर्म की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। लोग शस्त्र पूजन करते हैं। शमी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं वाहनों, औजारों, मशीन और उपकरणों को भी पूजा जाता है।
बही-खातों और कारोबार से जुड़ी चीजों का भी पूजन होता है। इसको लेकर अलग-अलग जगहों पर परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी यह त्योहार धर्म की विजय का संदेश देता है। विजयादशमी को ‘अबूझ मुहूर्त’ माना जाता है, यानी इस दिन बिना कोई विशेष पंचांग देखे नए कार्य, वाहन खरीदी, गृह प्रवेश और व्यापार का शुभारंभ किया जा सकता है। इस खास अवसर पर आप भी अपनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।
इस दशहरे पर आपके मन से हर चिंता दूर हो, घर में खुशियों का बसेरा हो और जिंदगी में सफलता के नए रास्ते खुलें। आपको और आपके परिवार को दशहरा मुबारक!
दशहरा की शुभकामना संदेश
बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आपके जीवन में भी हर मुश्किल पर हिम्मत की जीत हो और हर दिन नई उम्मीद लेकर आए। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी Vijayadashami wishes 2026
भगवान श्रीराम की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि आए, हर मुश्किल आसान हो और परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। जय श्रीराम! शुभ दशहरा!
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं स्टेटस Happy vijayadashami wishes 2026
जहां सत्य हो, वहां विश्वास हो; जहां प्रेम हो, वहां अपनापन हो। इस दशहरे पर आपके जीवन में इन खुशियों का हमेशा वास हो। विजयादशमी की शुभकामनाएं!
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश Vijayadashami wishes 2026
दशहरे का पर्व आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए। पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करें और अपनों के साथ खुशियों के पल बिताएं। दशहरा मुबारक!
दशहरा की शुभकामनाओं के लिए कुछ अच्छे स्टेटस विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी
जैसे भगवान श्रीराम ने अधर्म पर विजय पाई, वैसे ही आप भी जीवन की हर मुश्किल पर जीत हासिल करें। आपके मन में साहस और दिल में विश्वास हमेशा बना रहे। शुभ विजयादशमी!
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश Vijayadashami wishes 2026
इस विजयादशमी पर आपके सपनों को नई उड़ान मिले, मेहनत को पहचान मिले और जीवन के हर मोड़ पर सफलता आपका स्वागत करे। दशहरे की हार्दिक बधाई!
Happy vijayadashami wishes 2026
जय श्रीराम के जयकारों से गूंजे हर द्वार, आपके जीवन में खुशियां आएं बेशुमार। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व आपके लिए मंगलमय हो। हैप्पी दशहरा!
Vijayadashami wishes 2026
भगवान श्रीराम का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। घर में सुख-शांति हो, रिश्तों में मिठास रहे और जीवन खुशियों से भरा रहे। शुभ दशहरा!
Dussehra wishes hindi text
रावण दहन के साथ मन के अहंकार और नफरत को भी मिटाएं, प्रेम और सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। आपको विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं!
दशहरा के लिए बधाई संदेश Happy vijayadashami wishes 2026
बुराई का नाश हो,
सुख का आवास हो,
राम बसे आपके मन में,
रावण कभी न आपके आसपास हो।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
Vijayadashami 2026 Wishes in Hindi
विजयदशमी की बधाई कैसे दें?
बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है,
बस खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए।
यह दशहरा आपके जीवन में नई उम्मीदें
और सफलता लेकर आए। विजयादशमी की शुभकामनाएं!
अच्छाई पर विश्वास कभी कम न हो और मुश्किलों के
सामने आपका हौसला कभी न झुके।
आपके जीवन में हर दिन जीत और खुशियों का
नया अध्याय लिखे। शुभ विजयादशमी!
जय श्रीराम! आपके जीवन से हर दुख दूर हो, खुशियों का नया सवेरा आए और आपके हर अच्छे काम में सफलता मिले। दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!