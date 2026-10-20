Happy Dussehra 2026 Wishes LIVE: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप मनाए जाने वाला दशहरा का पर्व 20 अक्टूबर को है। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस अवसर पर लोग भगवान श्रीराम, मां दुर्गा और शस्त्रों का पूजन करते हैं।

दशहरे के दिन शाम को रामलीला के समापन के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। लोगों को दैत्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी वजह से विजयादशमी का पर्व शक्ति के साथ-साथ साहस और धर्म की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। लोग शस्त्र पूजन करते हैं। शमी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं वाहनों, औजारों, मशीन और उपकरणों को भी पूजा जाता है।

बही-खातों और कारोबार से जुड़ी चीजों का भी पूजन होता है। इसको लेकर अलग-अलग जगहों पर परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी यह त्योहार धर्म की विजय का संदेश देता है। विजयादशमी को ‘अबूझ मुहूर्त’ माना जाता है, यानी इस दिन बिना कोई विशेष पंचांग देखे नए कार्य, वाहन खरीदी, गृह प्रवेश और व्यापार का शुभारंभ किया जा सकता है। इस खास अवसर पर आप भी अपनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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