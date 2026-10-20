दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जा रहा है। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर उसके अत्याचारों का अंत किया था। इस दिन भगवान श्रीराम के साथ मां दुर्गा और शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा भी है।

दशहरे पर शाम के समय रामलीला के समापन के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। इस दिन वाहन, औजार, मशीनों और कामकाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करने की का भी रिवाज है। विजयादशमी पर कई लोग अपने बही-खातों और कारोबार से जुड़ी चीजों का पूजन करके नए काम की शुरुआत करते हैं। दशहरे के इस खास मौके पर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की खुशियां बांट सकते हैं।

विजयदशमी की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश

इस दशहरे पर सिर्फ रावण का ही नहीं, बल्कि मन के डर, निराशा और नकारात्मकता का भी अंत हो। आपके जीवन में उम्मीद की नई रोशनी फैले। दशहरा की हार्दिक बधाई!

आपके घर में खुशियों की रौनक रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे और हर नई सुबह आपके लिए सफलता का पैगाम लेकर आए। आपको विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

विजयादशमी का पर्व आपको याद दिलाए कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हार कभी आखिरी नहीं होती। आपके जीवन में हर संघर्ष के बाद जीत आए। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद आपके जीवन को साहस से भर दे, आपके फैसलों में समझदारी हो और आपके हर कदम पर सफलता आपका साथ दे। शुभ विजयादशमी!

आपके सपनों को नई उड़ान मिले, मेहनत को सही मुकाम मिले और जिंदगी के हर मोड़ पर अपनों का साथ मिले। आपके लिए यह विजयादशमी खुशियों भरी हो!

आज का दिन आपके जीवन से दुखों को दूर करने और नई उम्मीदों को अपनाने का संदेश लेकर आए। आपके घर-आंगन में प्रेम, शांति और सुख हमेशा बना रहे। विजयादशमी की शुभकामनाएं!

जिस तरह अंधकार के बाद उजाला आता है, उसी तरह आपकी जिंदगी में भी हर परेशानी के बाद खुशियों का दौर आए। आपके जीवन में जीत और विश्वास हमेशा कायम रहे। हैप्पी विजयादशमी!

इस पावन पर्व पर आपके भीतर अच्छाई और मजबूत हो, आपके रिश्तों में विश्वास बढ़े और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी की मंगलकामनाएं!

बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व आपके जीवन में खुशियों की नई कहानी लिखे। हैप्पी दशहरा!

हर मुश्किल छोटी पड़े, हर सपना पूरा हो और हर दिन जीत का एहसास कराए। दशहरा मुबारक!

श्रीराम की कृपा बनी रहे, घर में सुख-समृद्धि रहे और चेहरे पर मुस्कान हमेशा सजी रहे। शुभ विजयदशमी!

आपके जीवन में खुशियों का तीर निशाने पर लगे और दुखों का हर रावण दूर हो जाए। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं!

रिश्तों में प्यार, दिल में विश्वास और जीवन में तरक्की बनी रहे। आपके लिए यह दशहरा बेहद खास हो!

अच्छाई की राह पर चलते रहें, अपनों के साथ खुशियां बांटते रहें। आपको दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक बधाई!

प्रभु श्रीराम का आदर्श आपके जीवन को सही दिशा दे, उनका आशीर्वाद हर मुश्किल में आपका हौसला बढ़ाए। जय श्रीराम! दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रीराम के नाम से मन में विश्वास जगे, उनके आदर्शों से जीवन में अच्छाई बढ़े और उनकी कृपा से आपके परिवार में सुख-शांति बनी रहे। शुभ विजयादशमी!

जहां सत्य का साथ हो, वहां जीत की उम्मीद हमेशा रहती है। प्रभु श्रीराम आपको धर्म, धैर्य और साहस के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जय श्रीराम, हैप्पी दशहरा!

इस विजयादशमी पर प्रभु श्रीराम आपके जीवन के हर कठिन रास्ते को आसान करें और आपके घर को सुख, समृद्धि व खुशियों से भर दें। सपरिवार दशहरा की शुभकामनाएं!