Happy Durga Maha Ashtami 2026 Wishes Images: शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी का दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां की आराधना करने से जीवन में सुख-शांति आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। महाअष्टमी पर मंदिरों में दर्शन, विशेष पूजा और कन्या पूजन का भी महत्व है। भक्त मां को भोग लगाकर उनसे सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना करते हैं।

साल 2026 में महाअष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस है। कुछ लोग 18 अक्टूबर को, तो कुछ 19 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू होकर 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में पूजा की तारीख तय करने के लिए स्थानीय पंचांग और पूजा की परंपरा को देखना उचित रहेगा।

महाअष्टमी का यह पावन अवसर अपनों के साथ भक्ति और खुशियां बांटने का भी है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को मां दुर्गा के नाम से जुड़े शुभकामना संदेश भेजकर इस दिन को और खास बना सकते हैं। यहां आपके लिए महाअष्टमी के खास विशेज, भक्तिमय कोट्स, शायरी और शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं। इन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस या ग्रीटिंग के तौर पर साझा कर सकते हैं।

मां दुर्गा की कृपा सभी पर बनी रहे और हर घर में सुख, शांति व समृद्धि आए, इसी कामना के साथ अपनों को भेजें महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

मां महागौरी की कृपा से आपके जीवन

के हर उलझे रास्ते पर उम्मीद की रोशनी मिले,

मन को सुकून मिले और घर में हमेशा अपनों की हंसी गूंजती रहे।

महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां दुर्गा आपके मन से हर डर दूर करें

और आपको अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दें।

आपकी मेहनत रंग लाए और जीवन खुशियों से भर जाए। जय माता दी!

इस महाअष्टमी मां के चरणों में बस इतनी-सी अरदास है,

आपके अपनों का साथ बना रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे और

जिंदगी में कभी उम्मीद की कमी न हो।

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

मां महागौरी आपके जीवन में ऐसी उजास भर दें

कि परेशानियों के बीच भी आपको नई राह दिखाई दे।

आपके घर का हर कोना प्रेम से और मन विश्वास से भरा रहे।

मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके लिए वह ताकत बने,

जो मुश्किल दिनों में संभाले और अच्छे दिनों में विनम्र रहना सिखाए।

आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष बना रहे। शुभ महाअष्टमी!

इस अष्टमी मां से यही प्रार्थना है कि आपकी अधूरी उम्मीदों को नया सहारा मिले,

बिखरे सपनों को फिर से उड़ान मिले और हर सुबह एक नई खुशी लेकर आए।

मां महागौरी आपके परिवार को प्रेम की डोर में बांधे रखें।

रिश्तों में मिठास, बातों में अपनापन और हर फैसले में सही राह चुनने का विवेक दें।

महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं!

जीवन में जब भी मन थकने लगे,

मां का नाम आपको हौसला दे।

जब रास्ते कठिन लगें, आपकी आस्था आपको आगे बढ़ाए।

मां दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।

महाअष्टमी पर मां के दरबार में आपकी हर सच्ची प्रार्थना को संबल मिले। जीवन से निराशा दूर हो,

मन में विश्वास जगे और खुशियों के नए अवसर मिलें। जय माता दी!

मां दुर्गा आपके जीवन की किताब में ऐसे खूबसूरत पल लिखें,

जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाए।

हर रिश्ता प्यार से महके और हर दिन किसी अच्छी खबर के साथ शुरू हो।

मां का आशीष आपका हौसला बने और आपकी मुस्कान घर की सबसे खूबसूरत रौनक। शुभ महाअष्टमी!

मां महागौरी आपके मन को शांति, विचारों को पवित्रता और जीवन को नई उम्मीदों से भर दें।

मां की भक्ति से मन खिले, अपनों के साथ से जीवन सजे और हर दिन खुशियों का नया कारण मिले। दुर्गा अष्टमी की बधाई!

आपके घर में प्रेम का दीप जले, मन में विश्वास बना रहे और मां दुर्गा की कृपा हर कदम पर आपका साथ दे।

इस महाअष्टमी आपकी आस्था को नई शक्ति मिले और जिंदगी में ऐसे अवसर आएं, जो आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान ले आएं। जय माता दी!

मां की कृपा से हर सुबह खास हो,

आपके मन में उम्मीदों का वास हो।

दूर रहें जीवन से दुख और निराशा,

हर दिन खुशियों से भरा आपके पास हो।

महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां के आशीष से हौसले जवां रहें,

दिल में विश्वास और लबों पर दुआ रहें।

जिंदगी में चाहे कितने मोड़ आएं,

आपके साथ मां की कृपा सदा रहे।

आंगन में खुशियों की बहार बनी रहे,

रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे।

मां महागौरी की कृपा से आपके जीवन में,

हर अच्छे कल की आस बनी रहे।

मां का नाम हो तो मन को सहारा मिले,

आस्था के दीप से हर राह उजाला मिले।

आपके जीवन में इतनी खुशियां आएं,

हर दुआ के साथ अपनों का प्यार मिले।

न मन में डर रहे, न उम्मीद कम हो,

हर मुश्किल में हौसला बुलंद हो।

मां दुर्गा की कृपा से जीवन ऐसा खिले,

कि हर आने वाला कल आज से बेहतर हो।