Happy Durga Ashtami Wishes Images, Photos, Messages, Greetings, Hindi Status: भारत में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। दर्गाअष्टमी, नवरात्रि के आठवें दिन मनाई जाती है और इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि, मां महागौरी अत्यंत शुभ और निर्मल स्वरूप की हैं, जो भक्तों के जीवन से कष्ट, पापा और अज्ञानता को दूर करती हैं।

दुर्गाअष्टमी का पर्व शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिन विशेष रूप से कन्या पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। इसके साथ ही दुर्गाअष्टमी के दिन लोग दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं संदेश भी भेजते हैं। अगर आप भी इस दिन की खास तरह से शुरूआत करना चाहते हैं तो यहां से बधाई संदेश, खास मंत्र, तस्वीरें और कोट्स का आइडिया ले सकते हैं।

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