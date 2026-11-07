Diwali 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: इस साल दिवाली का पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजा का मुख्य मुहूर्त शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा विधि-विधान से करने पर घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली का आगमन होता है। दिवाली का त्योहार अपने साथ रोशनी, उमंग और नई उम्मीदों की सौगात लेकर आता है। इस खास मौके पर घरों में दीप जलाए जाते हैं। बाजारों से लेकर घरों तक दीपोत्सव की रौनक देखते ही बनती है। इस दिन की सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि लोग अपने करीबियों के साथ खुशियां बांटते हैं।

कोई मिठाई भेजकर तो कोई फोन और सोशल मीडिया के जरिए अपनों को दिवाली की बधाई देता है। अगर आप भी इस दिवाली अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों और खास लोगों को कुछ प्यारे शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए छोटे, खूबसूरत और दिल छू लेने वाले संदेशों का कलेक्शन है। इन्हें आप WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर करने के साथ अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं।

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