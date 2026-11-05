Dhanteras Ki Hardik Shubhkamnaye: दीपावली की रौनक अब घरों और बाजारों में दिखने लगी है। पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का आगाज धनतेरस से होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार यह त्योहार 6 नवंबर यानी शु्क्रवार को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से धनतेरस को धन और आरोग्य से जोड़कर देखा जाता है।

इस दिन लोग सोने-चांदी के आभूषण, नए बर्तन, वाहन और घर जैसी चीजें खरीदना शुभ मानते हैं। बाजारों में भी खूब रौनक रहती है। लेकिन त्योहार की खुशी सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। इस मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजकर भी खुशियां बांटी जा सकती हैं। अगर आप भी इस धनतेरस पर अपनों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये संदेश आपके काम आ सकते हैं।

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