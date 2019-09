Happy Daughter’s Day 2019 Wishes Images, Wallpapers, Quotes, Messages, Status, Photos, Pics: डॉटर्स डे 2019 आपकी बेटी को पोषित करने और आपके जीवन में उसकी उपस्थिति के लिए भगवान का आभारी होने के लिए मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, खासकर जब भारत जैसे देश की बात आती है, जहां आमतौर पर एक लड़के को प्राथमिकता दी जाती है, कि बेटियां भी उतनी ही प्यार और देखभाल के लायक होती हैं। यह दिन खुद को और दुनिया को यह याद दिलाने का दिन है कि आपकी बेटी आपके लिए क्या मायने रखती है और वह आपके लिए कितनी कीमती है। इस खास मौके पर आप अपनी बेटियों को ये स्पेशल मैसेज और कोट्स भेजकर उन्हें उनकी अहमियत बताएं।

1. जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो,

बेटियां भी घर में उजाला करती हैं।।

हैप्पी डॉटर्स डे 2019

2. एक मिठी सी मुस्कान है बेटी,

यह सच है कि मेहमान है बेटी,

उस घर की पहचान बनने चली,

जिस घर से, अनजान है बेटी।।

हैप्पी डॉटर्स डे 2019

3. I live for my daughter. Each decision I make is all about her and for her. It feels great. She’s perfectly perfect.

Happy Daughter’s Day 2019

4. मां के दिल का टुकड़ा,

और पापा की परी होती हैं बेटियां।।

हैप्पी डॉटर्स डे 2019

5. मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है,

जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती,

लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है,

जब तक मेरी जिन्दगी खत्म नहीं हो जाती।।

Happy Daughter’s Day 2019

6. बेटे भाग्य से होते हैं,

लेकिन बेटियां ‘सौभाग्य’ से होती हैं।।

हैप्पी डॉटर्स डे 2019

7. सब ने पूछा

बहू दहेज में क्या-क्या लाई

किसी ने ये ना पूछा

बेटी पीछे क्या छोड़ आई।।

हैप्पी डॉटर्स डे 2019