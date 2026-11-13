Bal Diwas ki Hardik Shubhkamnaye: बच्चों की हंसी, उनकी शरारतें और उनके छोटे-छोटे सपने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। बचपन जिंदगी का ऐसा दौर होता है, जिसे हर कोई दोबारा जीना चाहता है। इसी बचपन की खुशियों और बच्चों के बेहतर भविष्य को समर्पित है 14 नवंबर का दिन, जिसे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। बच्चों से उनके खास लगाव के कारण बच्चे उन्हें प्यार से ‘चाचा नेहरू’ कहकर बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी अच्छी परवरिश, पढ़ाई और खुशियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

भारत में साल 1964 से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले देश में भी 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1954 में सभी देशों से बाल दिवस मनाने की सिफारिश की थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।

इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, तो कहीं डांस, गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। बाल दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सपने देखने, सवाल पूछने और अपनी पसंद के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका भी देना चाहिए। अगर आप भी इस खास मौके पर अपने बच्चों, दोस्तों या रिश्तेदारों के बच्चों को बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये प्यारे शुभकामना संदेश और तस्वीरें उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

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