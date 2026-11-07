Chhoti Diwali Ki Hardik Shubhkamnaye: छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी देशभर में 7 नवंबर यानी शनिवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। मान्यता है कि छोटी दिवाली पर विधि-विधान से पूजा करने और शाम को दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। दीपों का त्योहार दिवाली खुशियां, उमंग और अपनों के साथ प्यार बांटने का मौका लेकर आता है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की बधाई देते हैं। अगर आप भी इस खास मौके पर अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए छोटी दिवाली के खूबसूरत संदेश, शायरी और बधाई मैसेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

छोटी दिवाली के खास शुभकामना संदेश

दीपों की रोशनी आपके जीवन में उजाला भर दे,

हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दे।

खुशियों से महकता रहे आपका घर-परिवार,

आप सभी को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं अपार।

नन्हे-नन्हे दीप खुशियों की सौगात लाएं,

आपके जीवन से हर परेशानी दूर भगाएं।

हर दिन हो रोशन, हर रात हो प्यारी,

मुबारक हो आपको छोटी दिवाली!

आंगन में रंगोली सजे, घर में दीप जलें,

अपनों के चेहरों पर मुस्कान के फूल खिलें।

मिठास से भर जाए रिश्तों की हर डोर,

छोटी दिवाली पर खुशियां आएं चहुंओर।

दुखों का अंधेरा दूर हो जाए,

खुशियों का नया सवेरा आए।

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर,

हर सपना आपका सच हो जाए।

दीपों की चमक से रोशन हो आपका संसार,

अपनों के साथ बना रहे प्यार और विश्वास।

खुशियों से भरा रहे जीवन का हर पल,

छोटी दिवाली पर मिले सुख-समृद्धि का फल।

रिश्तों में मिठास हो, अपनों का साथ हो,

हर चेहरे पर मुस्कान और दिल में विश्वास हो।

आपके घर में खुशियों की बरसात हो,

छोटी दिवाली का दिन बेहद खास हो।

हर दीप एक नई उम्मीद जगाए,

हर रोशनी आपके चेहरे पर मुस्कान लाए।

जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो,

आपका हर दिन त्योहार से कम न हो।

फूलों की खुशबू और दीपों की बहार हो,

आपके घर में खुशियों का भंडार हो।

हर मनोकामना पूरी हो आपकी,

छोटी दिवाली का त्योहार मंगलमय हो।

छोटी-सी रोशनी बड़ा उजाला लाए, आपके जीवन में खुशियों के हजारों दीप जलाए। शुभ छोटी दिवाली!

आपके घर का हर कोना खुशियों से चमके और जीवन का हर रास्ता रोशन हो। छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

दीप जलें तो उम्मीदों के, मिठाई बंटे तो प्यार की और खुशियां आएं तो पूरे परिवार के लिए। शुभ छोटी दिवाली!

आपके जीवन में खुशियों की रोशनी कभी कम न हो, अपनों का साथ और प्यार हमेशा बना रहे। छोटी दिवाली मुबारक!

हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए और हर शाम खुशियों के दीप जलाए। आपको और आपके परिवार को छोटी दिवाली की बधाई!

दीपों से सजे आपका घर और मुस्कुराए परिवार,

खुशियों से रोशन रहे जीवन हर बार।

न कोई गम हो, न कोई परेशानी हो,

आपके जीवन में बस खुशियों की कहानी हो।

हर दीप में खुशियों का पैगाम हो,

आपके नाम हर दिन कोई नई मुस्कान हो।

रोशनी का यह त्योहार आपके लिए खास हो,

हर दिन खुशियों और अपनों का साथ हो।

मिट जाएं जीवन के सारे अंधियारे,

खुशियों से भर जाएं सपने सारे।