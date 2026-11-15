Chhath Puja Sandhya Arghya ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi: छठ महापर्व के तीसरे दिन आज संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। घर की खुशहाली और संतान की दीर्घायु के लिए माताएं सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा और 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान होता है। व्रती शाम को घाट पर जाते हैं। फिर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य बेहद अद्भुत होता है। भक्ति भाव और उत्साह का संगम देखने को मिलता है।

सूप में ठेकुआ, गन्ना सहित कई फल रखे जाते हैं। साथ में पूजा की सामग्री होती है। विधि-विधान से पूजा करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को नई दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होगा। 16 नवंबर 2026 उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे उषा अर्घ्य कहते हैं। छठ पर पूजा-पाठ के साथ-साथ शुभकामनाओं का दौर भी जारी रहता है। दूर-दूर रहने वाले अपनों को भी लोग संदेश भेजकर अपनेपन का एहसास करवाते हैं। आज छठ पर्व के तीसरे दिन आप संध्या अर्घ्य के बाद गले मिलकर आप अपने प्रियजनों को खास तरीके से छठ की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

ठेकुआ रेसिपी | छठ पूजा मेहंदी डिजाइन

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