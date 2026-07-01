आज के दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की भूमिका सिर्फ टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक सीमित नहीं रह गई है। टैक्स प्लानिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टिंग और आर्थिक पारदर्शिता बनाए रखने में भी उनका अहम योगदान होता है। इसी योगदान को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल सीए डे (National CA Day) मनाया जाता है।

दरअसल, 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 के तहत हुई थी। यही वजह है कि हर साल इस दिन को CA Day के रूप में मनाया जाता है।

खास बात यह है कि ICAI की स्थापना भारत का संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से भी पहले हो गई थी, जिससे यह देश के सबसे पुराने वैधानिक (Statutory) पेशेवर संस्थानों में शामिल है। अगर आपके परिवार, दोस्तों, ऑफिस या जान-पहचान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इस खास मौके पर उन्हें एक प्यारा-सा संदेश भेजकर उनकी मेहनत और समर्पण को सलाम करना न भूलें।

नेशनल सीए डे के लिए शुभकामना संदेश हिंदी में | CA Day Wishes Hindi

आपकी मेहनत हर बैलेंस शीट में नजर आती है और आपकी ईमानदारी हर सफलता की नींव बनती है।

Happy National CA Day

जो लोग संख्याओं में भी भविष्य की तस्वीर देख लेते हैं, उन्हें National CA Day की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपके ज्ञान, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म को सलाम। आपको National CA Day की ढेरों शुभकामनाएं।

हर सही वित्तीय फैसले के पीछे किसी न किसी CA की समझ जरूर होती है। Happy CA Day

आपकी कलम सिर्फ हिसाब नहीं लिखती, बल्कि कई सपनों को सही दिशा भी देती है। Happy National CA Day

मेहनत, ईमानदारी और विशेषज्ञता की मिसाल सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को National CA Day की शुभकामनाएं।

संख्याओं को समझना कला है और उन्हें सफलता में बदलना एक CA की पहचान। Happy CA Day

आपकी सलाह से कारोबार मजबूत होता है और विश्वास कायम रहता है। National CA Day की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर सफल बिजनेस के पीछे एक दूरदर्शी चार्टर्ड अकाउंटेंट का योगदान छिपा होता है। Happy CA Day

आपकी प्रोफेशनल ईमानदारी और समर्पण को सलाम। National CA Day की हार्दिक शुभकामनाएं।