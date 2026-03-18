Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi: मां आदिशक्ति की उपासना का बेहद खास अवसर आ गया है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च को गुरुवार से होने जा रहा है। मैया के भक्तों में इसे लेकर बेहद उत्साह का माहौल है। कोई पूजा-सामग्री खरीदने में जुटा है तो कोई मंदिर की सफाई कर रहा है। मंदिर-घर से लेकर बाजारों में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही है।

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में हर कोई माता की पूजा-अर्चना के लिए तैयारियों में जुटा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे को संदेश भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं।

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