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Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi: मां आदिशक्ति की उपासना का बेहद खास अवसर आ गया है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च को गुरुवार से होने जा रहा है। मैया के भक्तों में इसे लेकर बेहद उत्साह का माहौल है। कोई पूजा-सामग्री खरीदने में जुटा है तो कोई मंदिर की सफाई कर रहा है। मंदिर-घर से लेकर बाजारों में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही है।

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में हर कोई माता की पूजा-अर्चना के लिए तैयारियों में जुटा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे को संदेश भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं।

नवरात्रि में 9 दिन कौन-कौन से रंग के कपड़े पहनें | नवरात्रि से पहले मिनटों में ऐसे चमकाएं मंदिर | बेटी के लिए मां दुर्गा के 9 नाम

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19:09 (IST) 18 Mar 2026

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं स्टेटस हिंदी

मां की आराधना का ये पर्व है,

मां के 9 रूपों की भक्ति का ये पर्व है,

बिगड़े काम बनाने का ये पर्व है,

दिल में भक्ति का दिया जलाने का ये पर्व है।

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

19:04 (IST) 18 Mar 2026

हैप्पी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

19:00 (IST) 18 Mar 2026

shubh navratri images with quotes

18:57 (IST) 18 Mar 2026

चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पोस्टर

18:56 (IST) 18 Mar 2026

नवरात्रि स्टेटस फोटो

18:55 (IST) 18 Mar 2026

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18:54 (IST) 18 Mar 2026

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए संदेश