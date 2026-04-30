Happy Buddha Purnima 2026 Wishes LIVE: वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति (ज्ञानोदय) और महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बुद्ध पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कहीं भगवान बुद्ध के उपदेशों को याद किया जाता है तो कहीं उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया जाता है। इस दिन महात्मा बुद्ध के ज्ञान और विचारों पर सभी को ध्यान केंद्रित करके उनसे सीख लेनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के खास अवसर पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश बधाई दे सकते हैं।

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