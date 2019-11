Happy Birthday Maulana Abul Kalam Azad, Best wishes, Poems, Ghazal, Quotes, Images: मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर शेयर करें उनकी बेहतरीन रचनाएं

Quotes on Education, Hindi and Mother Tongue by Maulana Abul kalam

देश में शिक्षा की महत्ता और हिंदी भाषा या मातृभाषा की जरूरत पर मौलाना अबुल कलाम ने हमेशा जोर दिया था। वह कहते थे— "अपनी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में, एक बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से निर्देश दिया जाना चाहिए। इसे सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार किया है।"