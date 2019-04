Happy Bihu 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpaper, SMS, Messages, Photos: असम एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। वहां की प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न संस्कृतियां देखने लायक होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ बिहू नाम का त्योहार भी असम का गौरव है। यह पर्व 15 अप्रैल को होता है और असम वाले बहुत धूम-धाम से इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। लगभग सात दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है और अलग-अलग रीति-रिवाज से लोग इसे मनाते हैं। यह बहुत ही रंगीन पर्व है और इसलिए असम के लोग रंगीन कपड़े पहनकर झुंड बनाकर डांस करते हैं। इस त्योहार की खुशी को अपनों के साथ बांटने के लिए आप कोट्स, इमेजेज और स्टेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नव वर्ष की पवन बेला में,

है यही शुभ सन्देश,

हर दिन आए आपके जीवन में,

लेकर खुशियां विशेष।।

Happy Bihu 2019

I wish your future brightens up with joy and happiness like the colours of love and success just like the vibrant festival of Bihu

Happy Bihu 2019

नया सवेरा नयी किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो, ढेर सारी दुआओं के साथ।।

Happy Bihu 2019

Let this Bihu give you the strength to do all that you wanted to do last year but couldn’t accomplish.

Another Bihu is here. Let us banish our worries and mistakes and start afresh.

Happy Bihu 201

पल पल से बनता है एहसास,

एहसास से बनता है विश्वास,

विश्वास से बनते है रिश्ते,

और रिश्तों से बनता है कोई खास,

जैसे कि आप,

मुबारक हो आपको ये माघ का मास।।

Happy Bihu 2019

Happy Bihu 2019

