Bhai Dooj Ki Hardik Shubhkamnaye: साल 2026 में भाई दूज 11 नवंबर, बुधवार को है। द्रिक पंचांग के अनुसार, भाई दूज का तिलक लगाने का शुभ समय 11 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। भाई दूज सिर्फ तिलक लगाने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन जताने का भी खास मौका है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया, भाऊ बीज और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।

पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे थे। यमुना ने उनका तिलक कर स्वागत किया और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। तभी से इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति प्यार जताते हैं। भाई दूज का यह त्योहार बचपन की यादों और खूबसूरत रिश्ते को फिर से जीने का मौका देता है। अगर आप भी इस खास मौके पर अपने भाई या बहन को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां से चुनें कुछ प्यारे संदेश, जिन्हें WhatsApp और Facebook पर शेयर कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त और पूजा समय | भाई दूज पर बहन को दें खूबसूरत सरप्राइज

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