Happy Bengali New Year (Subho Noboborsho) 2021 Wishes Images, Quotes,Messages: 2021 में बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। बंगाली नववर्ष को पोइला बोइशाख कहा जाता है। यह वैशाख महीने के पहले दिन होता है। इस दिन बंगाल में लोग एक-दूसरे को शुभो नोबो बोरसो बोलकर नए साल की बधाइयां देते हैं। इस दिन बंगाल में लोग अलग-अलग झाकियां निकालते हैं। सुबह उठकर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और तरह-तरह के पकवान बनाते हैं।

बंगाली नववर्ष यानी पोइला बोइशाख को लकेर मान्यता है कि इस दिन मुगल बादशाह अकबर ने 15वीं शताब्दी में बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत की थी। तभी से इस दिन को नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बंगाली लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तरह-तरह के मैसेज भेजकर शुभकामाएं देते हैं। आप भी इन मैसेजेज के जरिए अपने दोस्तों को पोइला बोइशाख की बधाई दे सकते हैं।

1-सब लोग माने आपको Dear,

आपक का हर दिन हो All Clear,

God आपको दे इस बार ज़बरदस्त New Year 2021 शुभ नोबो बोरसो!

2-गुल को गुलशन मुबारक,

चांद को चांदनी मुबारक,

शायर को शायरी मुबारक,

आपको हमारी तरफ से पोइला बैसाख मुबारक।।

3-बीते साल को विदा इस कदर करते हैं,

जो नहीं किया वो भी कर बैठते हैं,

नए साल की आने की खुशियां तो सब मानते हैं,

हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मानते हैं।।

4-नया साल सुख, शांत, समृद्ध‍ि और खुशियां लेकर आए,

मैं आपके लि‍ए यही शुभकामना भेज रहा हूं,

नवीन परिवर्तन, नूतन आलोक

शुभ नववर्षट

5- सूरज की तरह चमकें,

पानी की तरह रहें शीतल,

बनी रहे शहद सी मिठास,

इस पोइला बैसाख है यही आस।

हैपी पोइला बैसाख।।