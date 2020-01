Happy Basant Panchami 2020 Whatsapp Wishes Images, Quotes, Status, Wallpapers, Messages, Photos, Pics: बसंत पंचमी वसंत की शुरुआत का प्रतीक है और इसे भारत के अधिकांश हिस्सों में सरस्वती पूजा के रूप में भी देखा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है – इसलिए यह दिन स्कूलों और कॉलेजों में बहुत लोकप्रिय है। छात्र इस दिन को अपनी पुस्तकों और कलमों की पूजा करके भी मनाते हैं। इस साल यह त्योहार 29 जनवरी को पड़ रहा है। द्वापर युग में बसंत पंचमी के उत्सव का पता लगाया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम् और अन्य वैष्णव शास्त्रों के अनुसार, गोवर्धन पहाड़ी पर पार्वती वसंत रास लीला इसी रात को हुई थी। वह स्थान बाद में चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाने लगा।

यह भी माना जाता है कि लोग इस दिन उनकी पूजा करते हैं क्योंकि देवी सरस्वती को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था। विशेष रूप से, दिन को काम शुरू करने के लिए भी शुभ दिन माना जाता है और कई लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नई शुरुआत के लिए रंग शुभ माना जाता है। इस साल बसंत पंचमी के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोट्स और मैसेज भेजकर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दें सकते हैं।

1. किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो

कॉपिया आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो

जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो

हैप्पी बसंत पंचमी

2. Wishing you happiness, good fortune, success,

peace and progress on the auspicious occasion of Basant Panchami.

Happy Basant Panchami!

3. रंगों की मस्ती फूलों की बहार

बसंत की पतंगें उड़ने को बेकरार

थोड़ी सी गर्मी हल्की सी फुआर

बहार का मौसम आने को तैयार

सो मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्योहार

4. हल्के-हल्के से हो बादल

खुला-खुला सा हो आकाश

मिल कर उड़ाएं पतंग अमन की

आओ फैलाएं खुशियों का पैगाम

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं

5. बहारों में बहार बसंत

मीठा मौसम मीठी उमंग

रंग बिरंगी उड़ती आकाश में पतंग

तुम साथ हो तो है इस ज़िंदगी का और ही रंग

हैप्पी बसंत पंचमी

6. फूलों की वर्षा, शरद की फुहार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार,

मुबारक हो आप सबको, बसंत पंचमी का त्योहार।।

