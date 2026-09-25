Anant Chaturdashi 2026 Wishes Images: अनंत चतुर्दशी आज यानी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस दिन व्रत रखकर लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही इस दिन बप्पा के भक्त उन्हें विदाई भी देते हैं। यानी इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है।
बता दें कि 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी के पर्व का यह अंतिम दिन भी होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर श्री हरि विष्णु की पूजा-अर्चना कर अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। इस खास दिन पर आप भी अपनों को संदेश भेजकर अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
अनंत चतुर्दशी पर भेजें ऐसे शुभकामना संदेश
अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर,
आओ सब करें श्रीहरि विष्णु को नमन
हर कोई हो स्नेह से बंधा,
मन की भक्ति कर दो अर्पण।
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं!
अनंत के चरणों में अटूट विश्वास रहे,
हर दिन जीवन में सुख और उल्लास रहे।
भगवान विष्णु की कृपा से
हर मनोकामना पूरी हो।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
अनंत देव की कृपा से जीवन में
सुख-शांति का उजियारा हो,
हर संकट दूर हो और
हर दिन मंगलमय हो।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
ताल बाजे, मृदंग बजे,
बजे हरि की वीणा।
अनंत चतुर्दशी पर,
आप सभी को ढ़ेर सारी शुभकामना।।
अनंत भगवान का आशीर्वाद मिले,
जीवन में खुशियों का संसार खिले।
दुख-दर्द सभी दूर हों,
घर-आंगन में सुख-समृद्धि बनी रहे।
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं।
जिस घर में भगवान विष्णु का वास हो,
वहां सुख-शांति और समृद्धि का प्रकाश हो।
अनंत देव की कृपा से
आपका जीवन सदा खुशहाल रहे।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
अनंत का व्रत, अनंत का विश्वास,
भगवान विष्णु का रहे आशीर्वाद।
जीवन से हर चिंता दूर हो,
हर कदम पर खुशियां आपके साथ हों।
अनंत चतुर्दशी की मंगलकामनाएं।
वैरागी बने तो जग छूटे,
सन्यासी बने तो छूटे शरीर
श्याम से प्यार हो जाये
तो छूटे धरती के सारे बंधन।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं!
मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास रहे,
अनंत देव का सदा आशीर्वाद रहे।
जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए,
हर दिन नई खुशियां लेकर आए।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
अनंत भगवान से यही प्रार्थना है,
आपके जीवन में सुखों की कभी कमी न हो।
परिवार पर प्रेम और कृपा बनी रहे,
हर संकट में ईश्वर का साथ मिले।
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं।
अनंत भगवान की भक्ति में मन रम जाए,
हर दुख जीवन से दूर हो जाए।
कृपा ऐसी बरसे प्रभु की,
हर घर खुशियों से भर जाए।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।