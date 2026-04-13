BabaSaheb BhimRao Ambedkar Ji Jayanti Ki Hardik Shubhkamnaye: 14 अप्रैल का दिन अपने आप में बेहद खास है। इस दिन भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार बाबासाहब भीमराव आंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह वकील होने के साथ-साथ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक भी थे। इतना ही नहीं भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे।
उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए। साथ ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी थी। अंबेडकर जयंती देशभर में धूमधाम से मनाई जाती है। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पैदल यात्राएं निकाली जाती हैं। सभाएं होती हैं। इस खास अवसर पर आप बाबासाहब भीमराव आंबेडकर के अनमोल विचारों, मोटिवेशनल कोट्स और शुभकामना संदेशों को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।
आंबेडकर जयंती के लिए हिंदी में संदेश Ambedkar Jayanti wishes
14 अप्रैल को मनाई जाने वाली आंबेडकर जयंती
केवल एक राष्ट्रिय अवकाश नहीं है,
बल्कि ये देश के उस वीर पुत्र को सलाम करने का दिन है
जिसने इस देश की काया पलट कर रख दी।
अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
आंबेडकर जयंती पर भेजने के लिए संदेश Happy ambedkar jayanti 2026
जिस भारत का सपना बाबा साहब ने देखा,
आइए उसे साकार करने की शपथ लें।
आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
बाबा साहब के अनमोल विचार Babasaheb BR Ambedkar Jayanti Quotes in Hindi
‘तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हों, हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए।’
आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं
फूलों की कहानी बहारों ने लिखी
रातों की कहानी सितारों ने लिखी
हम नहीं है किसी के गुलाम
क्योंकि हमारी ज़िन्दगी बाबासाहब जी ने लिखी
आंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!