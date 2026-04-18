Akshaya Tritiya 2026 ki Hardik Shubhkamnaye: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 यानी रविवार को है। हर वर्ष यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। यह नई शुरुआत, समृद्धि और शुभ फल देने वाला दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की जरूर नहीं पड़ती है। इसी लिए यह अबूझ मुहूर्तों में से एक होता है। इस दिन सोना-चांदी या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर आप भी अपने परिजनों, प्रियजनों को अक्षय तृतीया के शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

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