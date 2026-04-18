Go to Live Updates

Akshaya Tritiya 2026 ki Hardik Shubhkamnaye: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 यानी रविवार को है। हर वर्ष यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। यह नई शुरुआत, समृद्धि और शुभ फल देने वाला दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की जरूर नहीं पड़ती है। इसी लिए यह अबूझ मुहूर्तों में से एक होता है। इस दिन सोना-चांदी या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर आप भी अपने परिजनों, प्रियजनों को अक्षय तृतीया के शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

| Akshaya Tritiya पर खरीदें डेली वियर के गोल्ड इयररिंग | जानें पूजा-खरीदारी का शुभ मुहूर्त | सोना-चांदी खरीदारी का शुभ मुहूर्त

Live Updates
16:46 (IST) 18 Apr 2026

Akshaya Tritiya 2026 Wishes, Messages & Quotes

कामयाबी कदम चूमती रहेखुशियां आस पास घूमती रहे,धन की हो भरमारमिले अपनों का प्यार. अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं! 

16:42 (IST) 18 Apr 2026

अक्षय तृतीया पर भेजने के लिए संदेश

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार,

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार,

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार,

ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार,

अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।