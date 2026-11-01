Ahoi Ashtami Wishes 2026 in Hindi: अहोई अष्टमी का त्योहार हर मां के लिए बेहद खास होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए अहोई माता का व्रत रखती हैं और विधि-विधान से पूजा करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। 2026 में यह व्रत आज यानी 1 नवंबर को रखा जा रहा है। यह पर्व मां और बच्चों के बीच के अटूट प्रेम और ममता का प्रतीक भी है।

माताएं संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कई पारिवारिक परंपरा में फलाहार व्रत रखने का विधान है। शाम को अहोई माता की पूजा करने के बाद तारे या फिर चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस खास मौके पर अगर आप भी अपनी मां, बहन, दोस्तों और रिश्तेदारों को अहोई अष्टमी की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत शुभकामना संदेश, शायरी और कोट्स भेज सकते हैं।

मां अहोई के पूजन से होता कल्याण,

संतान की बढ़े सदा आयु और मान,

हर घर में छाए स्नेह का प्रकाश,

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

मां अहोई का आशीर्वाद बना रहे,

संतान के जीवन में खुशियों के रंग सजे,

हर मुश्किल से मिले उसे लड़ने की शक्ति,

हर कदम पर मिले सफलता और तरक्की।

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

अहोई का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाए खुशियां आपार,

मां अहोई करें आपके घर सुख की बरसात,

शुभकामना हमारी ये करो स्वीकार।

आंगन में खुशियों की बहार रहे,

संतान के चेहरे पर मुस्कान रहे,

मां अहोई का हाथ सिर पर हो सदा,

जीवन में न कोई दुख और परेशानी रहे।

शुभ अहोई अष्टमी 2026!

अहोई माता का आशीष मिले सदा,

हर संतान का जीवन हो खिला-खिला,

हर घर में गूंजे मंगल ध्वनि,

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं!

ममता की दुआओं का असर बना रहे,

हर बच्चे पर मां का आशीष बना रहे,

सपनों को मिले नई उड़ान और पहचान,

संतान से रोशन रहे हर माता का जहान।

अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं!

संतान की खुशियों से भर जाए घर-आंगन,

मां अहोई करें सबका जीवन सुंदर साजन,

हर दिन रहे सुख-शांति का उजियारा,

अहोई अष्टमी पर शुभ हो हर धारा।

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां अहोई के दरबार में अरदास यही लगाएं,

संतान के अच्छे भविष्य की दुआ मांग आएं,

उसके जीवन में खुशियों के फूल खिलते रहें,

हर कदम पर कामयाबी के रास्ते मिलते रहें।

अहोई अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं!

अहोई माता की कृपा से जीवन महके,

हर घर में प्रेम और आशीर्वाद बहके,

संतान का भाग्य चमके सदा,

हैप्पी अहोई अष्टमी

मां अहोई की कृपा से हर संकट मिट जाए,

संतान के जीवन में नई रोशनी आए,

सुख-समृद्धि का दीप जले सदा,

अहोई अष्टमी 2026 की शुभकामनाएं!

मां अहोई के आशीष से,

संतान का जीवन सजे हर्ष से,

हर घर में प्रेम का दीप जले,

अहोई अष्टमी मंगलमय बने।

हैप्पी अहोई अष्टमी 2026

नन्ही हंसी से महकता रहे हर घर का संसार,

संतान के जीवन में बना रहे खुशियों का त्योहार,

मां अहोई का आशीष मिले हर पल,

सुख-समृद्धि से भरा रहे जीवन का हर कल।

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!