तीज-त्योहार, पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में चौक या रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है। इस अवसर पर देशभर में जगह-जगह बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। हनुमान जी के मंदिरों को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। विशेष पूजा-पाठ होता है। घरों में भी इसकी रौनक देखने को मिलती है। पूजा स्थल, मंदिर परिसर में हनुमान जन्मोत्सव पर रंगोली बनाई जाती है। ऐसे में यहां Hanuman Jayanti Special Rangoli के कुछ आकर्षक डिजाइन्स दिए गए हैं। हनुमान जयंती पर आप गदे वाली रंगोली से लेकर भगवान श्रीराम के नाम की लिखी रंगोली बना सकते हैं।

हनुमान जयंती पर आप इस तरह की सुंदर रंगोली बना सकते हैं। इसमें आप जय हनुमान लिखें, गदा बनाएं और आसपास सुंदर फूल की डिजाइन बनाएं।

इस तरह की कलरफुल रंगोली भी आप बना सकते हैं। इसमें हनुमान जी का गदा है और जयश्री हनुमान लिखा है।

भगवान श्रीराम के भक्त हनुमान की जयंती पर आप प्रभु श्रीराम की चरण पादुका, ध्वजा और जय श्रीराम लिखी हुई रंगोली भी बना सकते हैं।

इस तरह की रंगोली भी आप हनुमान जन्मोत्सव पर बना सकते हैं। इसमें अपनी पसंद के अनुसार रंगों का प्रयोग करें और साइज भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं।