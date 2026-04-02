भगवान श्रीराम के भक्त हनुमानजी का जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से भक्त अपने-अपने तरीके से बजरंगबली को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। घर में पूजा-पाठ से लेकर मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग सुबह मंदिर नहीं जा पाए वो शाम को बड़ी संख्या में हनुमान मंदिरों में आरती में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं।

ऐसे में अगर आप भी मंदिर जाने वाले हैं तो आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जयंती पर मंदिर जाते समय किस रंग के कपड़े न पहनें और किन चीजों को मंदिर में नहीं लेकर जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए।

हनुमान जयंती पर किस रंग के कपड़े पहनकर मंदिर न जाएं?

हनुमान जी की पूजा करते समय या फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय आपको काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह रंग पूजा-पाठ के दौरान पहनने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। हवन-यज्ञ, नाम जप, अनुष्ठान करते समय आपको ज्यादा चटक रंग पहनने से भी बचना चाहिए। इतना ही नहीं आपको डार्क कलर भी नहीं पहनने चाहिए।

हनुमान जयंती पर किस रंग के कपड़े पहनना माना जाता है शुभ?

हनुमान जी की पूजा करते समय आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यह रंग बजरंगबली की प्रिय रंग माना जाता है। इसके अलावा केसरिया रंग या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ बताया जाता है। इस दिन आप लाल रंग का कुर्ता या धोती पहन सकते हैं। वहीं महिलाएं लाल, केसरिया रंग की साड़ी-सूट पहन सकती हैं।

हनुमान मंदिर में क्या लेकर न जाएं?

हनुमानजी की पूजा करते समय या फिर मंदिर जाते समय आपको चमड़े से बनीं चीजें अपनी साथ लेकर नहीं जानी चाहिए। पूजा के समय चमड़े से बनी बेल्ट, पर्स या ऐसा कोई भी सामान अपने साथ न रखें। यह चीजें पूजा करते समय या फिर मंदिर जाते समय साथ लेकर जाने के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।