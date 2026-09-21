Hanging Plants for Balcony: पौधे घर के माहौल को खुशनुमा बनाने का काम करती है। यही वजह है कि इन्हें लिविंग रूम, बेडरूम, किचन या छत पर लगाया जाता है। लेकिन कई लोग पौधे इस वजह से नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनके घर में उतनी जगह नहीं होती है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल बालकनी में गमलों को रखने की बजाय हैंगिंग बास्केट में तरह-तरह के सजावटी और फूलों वाले खूबसूरत पौधे लगाए जा सकते हैं। ये बालकनी की सुंदरता को बढ़ाने के अलावा घर के माहौल को भी खुशनुमा बनाने में मदद कर सकते हैं।

अगर आप छोटी बालकनी को सजाने के तरीके खोज रहे हैं, तो हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। जिनकी वजह से ज्यादा जगह नहीं घिरती है और ये दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। आइए जानते हैं बालकनी में कौन-कौन से हैंगिंग प्लांट्स लगाए जा सकते हैं।

इंग्लिश आइवी

इंग्लिश आइवी को सितंबर से अक्टूबर के बीच लगाया जा सकता है। इसे कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। आप चाहें तो इस पौधे को नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। बालकनी की सुंदरता बढ़ाने और घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने के लिए इस पौधे को लगाया जा सकता है।

स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स

दिल के आकार की पत्तियों वाला यह पौधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह अर्ध रसीला पौधा है, जो अपनी पत्तियों और तनों में पानी जमा करके रख सकता है। यह पौधा हैंगिंग बास्केट के लिए बेहतरीन माना जाता है। बालकनी में हटके और अलग पौधे लगाना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स को चुन सकते हैं। इस पौधे को ज्यादा पानी देने से बचें।

लोबेलिया

फूलों से बालकनी को महकाने के लिए लोबेलिया लगाया जा सकता है। यह एक खूबसूरत इंडोर प्लाट है, जिसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसमें नीले, बैंगनी और सफेद फूल खिलते हैं। इसे गमले या हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है।

बोस्टन फर्न

हरी-भरी बालकनी के लिए बोस्टन फर्न पौधा लगाया जा सकता है। यह एक सजावटी पौधा है, जिसे बालकनी में हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है। इसमें घने, पंखनुमा और लटकते पत्ते होते हैं, जिसकी वजह से यह दिखने में बहुत ही शानदार लगता है। इसके अलावा यह पौधा हवा को शुद्ध करने का भी काम करते हैं।

पोर्टुलाका

बालकनी को खूबसूरत फूलों से सजाना चाहते हैं, तो पोर्टुलाका को लगा सकते हैं। इसमें रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर बालकनी छोटी है, तो इस पौधे को हैंगिंग गमले में लगाया जा सकता है। इसे ऐसी जगह टांगे जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। पौधे को घना बनाए रखने के लिए समय-समय पर इसकी पिंचिंग जरूर करें। इस पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से इसे लगाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

बेगोनिया

यह एक बारहमासी फूलों वाला पौधा है, जिसकी लंबाई करीब 2 इंच तक हो सकती है। इस पौधे को ज्यादा गर्मी पसंद नहीं है, इसलिए सितंबर से अक्टूबर के समय इसे लगाया जा सकता है। हैंगिंग बास्केट में इसे लगा सकते हैं, जहां पर ज्यादा धूप न आती हो। यह पौधा आपकी बालकनी की शोभा बढ़ा सकता है और साथ ही यह कम देखरेख में भी विकसित हो सकता है।

पेटुनिया

इसमें गुलाबी, बैंगनी, सफेद और लाल रंग के फूल एक साथ खिलते हैं। सुबह उठकर इन फूलों को देखना दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकता है। इसे हैंग करके बालकनी में लगाया जा सकता है। इसे पर्याप्त धूप और पानी की आवश्यकता होती है। पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए कम से कम 15 से 20 दिन में खाद जरूर दें।