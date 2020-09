Hair Fall Hair Mask at Home : बालों के टूटने-झड़ने से बहुत लोग परेशान रहते हैं। बालों के गिरने की कई वजह बताई जाती है जिनमें स्ट्रेस लेना, जुकाम होना, धूल-मिट्टी का बालों पर लगना, हार्श शैम्पू का इस्तेमाल करना और नियमित रूप से तेल न लगाना शामिल हैं। टूटते बाल अक्सर लोगों की चिंता का विषय बने रहते हैं। तनाव ज्यादा होने की वजह से बाल ज्यादा टूटने लगते हैं। ऐसे में आप यह समझें कि आपके बालों को अब थोड़ी केयर की जरूरत है। माइल्ड शैम्पू से बाल धोने और तेल लगाने के अलावा एक और असरदार उपाय है जिससे आप अपने बालों का टूटना कम कर सकती है। बता दें कि हेयर मास्क के नियमित इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे।

हेयर मास्क बनाने का सामान (What We Need to Make Hair Mask at Home)

प्याज, कड़ी पत्ता, भीगा हुआ मेथी दाना, कलौंजी, गुडहल के फूल, आंवला, शिकाकाई पाउडर और पानी।

हेयर मास्क कैसे बनाएं (How to Make Hair Mask/ How to Make Hair Mask at Home)

एक बड़ा प्याज लें। उसके मोटे पीस कर लें। फिर इसमें कड़ी पत्ते की 20 से 30 पत्तियां मिला दें। अब इसमें 3-4 घंटे भिगोया हुआ मेथी दाना डालें। साथ में एक चम्मच कलौंजी, गुडहल के 5 फूल, 2 मोटे कटे हुए आंवला और शिकाकाई पाउडर डालें। अब इन सामग्रियों को मिक्सी के जार में डालकर 2 से 3 चम्मच पानी डालें। जार बंद करके इसे ग्राइंड करें। इसका बारीक पेस्ट बना लें। पेस्ट अगर दरदरा होगा तो बालों में फंसकर आपके बालों को उलझा देगा। इसलिए इस पेस्ट को बहुत अच्छे से ग्राइंड करें।

हेयर मास्क कैसे इस्तेमाल करें (How to Use Hair Mask/ Instructions for Using Hair Mask)

अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। जब बाल पूरी तरह सूख जाएं तो इस पेस्ट को लगाएं। ध्यान रहे कि यह पेस्ट बालों में नहीं बालों की जड़ों में लगाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अच्छे से बालों की जड़ों में इसे लगाएं। इस पेस्ट को 2 से 3 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें। फिर साफ पानी से बिना शैम्पू लगाए अपने बाल धोएं। अगर पेस्ट बालों में पूरी तरह सूख गया है तो आप गुनगुने पानी से बाल धो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि बालों से पेस्ट पूरी तरह निकल जाना चाहिए। बाल धोने के बाद जब सूख जाएं तो इनमें कोई भी तेल लगाकर अच्छी तरह बालों की जड़ों पर 20 से 25 मिनट तक मसाज करें।

इस पेस्ट को हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। इसे पहली बार लगाने से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस पेस्ट के एक महीने लगातार इस्तेमाल से आपके बालों का टूटना, गिरना और झड़ना बंद हो जाएगा।

