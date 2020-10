How to Make Hair Mask at Home : हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके घने-लंबे बाल हों। भारतीय समाज में यह माना जाता है कि बालों से ही किसी की खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि स्ट्रेस, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, बदलता खान-पान और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से बालों की केयर कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बाल रूखे, कमजोर और बेजान हो जाते हैं। बालों को मजबूत बनाने के लिए आजकल हेयर मास्क का चलन है। माना जाता है कि इन हेयर मास्क से बालों को बहुत जल्दी घना और लंबा बनाया जा सकता है।

गुड़हल की पत्तियों में मिलाएं मुल्तानी मिट्टी – मुल्तानी मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा लें। उसे 6 घंटे के लिए एक छोटी गिलास पानी में भिगो दें। 6 घंटे बाद मुल्तानी मिट्टी में गुड़हल के पत्तियों का पेस्ट मिला दें। यह पेस्ट बनाने के लिए गुड़हल के फूल की पत्तियों में 4 से 5 चम्मच पानी मिलाकर उन्हें ग्राइंड करें। गुड़हल की पत्तियों के पेस्ट और मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से मिलाकर बालों पर लगाएं। 3 घंटे तक इस पेस्ट को इसी तरह बालों पर लगे रहने दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से बाल धो लें। इस पेस्ट को हर हफ्ते अपने बालों में लगाएं। 3 से 4 हफ्तों में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।

आंवला, रीठा, शिकाकाई हैं असरदार – पुराने घरेलू उपायों में यह बताया जाता है कि आंवला, रीठा, शिकाकाई बालों को मजबूत और लंबा बनाने में बहुत असरदार हैं। समय के बदलने के साथ इनका प्रयोग अब कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनसे बालों को बहुत फायदा पहुंचता है। 50 से 100 ग्राम आंवला, रीठा और शिकाकाई लेकर उसे पानी में भिगो दें। 12 घंटे पानी में भिगोने के बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड करें। ध्यान रहे कि यह पेस्ट न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला हो‌। इस पेस्ट को बालों में लगाकर 2 घंटे बाद साफ पानी से बाल धोएं। फिर बालों में बादाम तेल लगाकर मसाज करें।

करी पत्ते में मिलाएं प्याज – एक प्याज लें। उसे छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर करी पत्ते की 20 से 25 पत्तियां लेकर उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। इन दोनों को मिलाकर मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ध्यान रहे कि यह महीन पीसी जाएं। वरना यह बालों में फंसकर बालों को उलझा सकता है। इस पेस्ट को अच्छी तरह अपने बालों में लगाएं। 2 से 3 घंटे बाद गुनगुने पानी से बाल धो कर सारा पेस्ट निकाल लें। बालों के सूखने पर अरंडी का तेल लगाकर मसाज करें। इस हेयर मास्क को लगातार 2 हफ्ते लगाने से फर्क दिखना शुरू हो जाता है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो