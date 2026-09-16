गर्मी में पसीना ज्यादा आने से बाल चिपचिपे होना आम बात है। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बाल आज धोए हों और पसीना न भी आए फिर भी अगले दिन सोकर उठे तो बालों की जड़े चिपचिपी और ऑयली नजर आएं। ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिरकार बाल इतने ऑयली क्यों हो जाते हैं? कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए बार-बार बाल धोने लगते हैं।

शैंपू बदलते हैं या ज्यादा तेल लगाना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी समस्या बनी रहती है। दरअसल, स्कैल्प का प्राकृतिक तेल बनना सामान्य है, लेकिन बालों की देखभाल करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां उन्हें और जल्दी चिपचिपा दिखा सकती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इन 5 बातों पर जरूर ध्यान दें।

कंडीशनर को जड़ों तक लगाना

कंडीशनर को जड़ों से थोड़ा दूर रखते हुए बालों की लंबाई और सिरों पर लगाना चाहिए। खासकर जिन लोगों के बाल पतले या सीधे होते हैं। ऐसे में कंडीशनर को स्कैल्प के पास लगाने से बाल जल्दी भारी और ग्रीसी महसूस हो सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट भी ऐसे बालों में कंडीशनर को सिरों पर लगाने की सलाह देते हैं।

बालों के हिसाब से शैंपू न करना

अगर स्कैल्प ऑयली है तो जरूरत के मुताबिक रोज या एक दिन छोड़कर बाल धोने पड़ सकते हैं। अगर बाल ऑयली हो जाते हैं तो उन्हें धोया जा सकता है। इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है।

शैंपू को स्कैल्प पर ठीक से न लगाना

शैंपू का मुख्य काम स्कैल्प से अतिरिक्त तेल, मृत त्वचा और जमा हुए प्रोडक्ट को साफ करना है। इसलिए सिर्फ बालों की लंबाई पर शैंपू लगाने के बजाय स्कैल्प पर अच्छी तरह सफाई करना जरूरी है। शैंपू को स्कैल्प पर लगाएं और उंगलियों के पोरों से धीरे-धीरे मसाज करें। नाखूनों से जोर से न रगड़ें।

बहुत ज्यादा तेल या भारी हेयर प्रोडक्ट लगाना

तेल, सीरम, जेल या दूसरे स्टाइलिंग प्रोडक्ट अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो बालों और स्कैल्प पर जमा होकर उन्हें भारी और ग्रीसी बना सकते हैं। Cleveland Clinic भी बताता है कि स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बालों को ऑयली महसूस करा सकता है।

ऑयली स्कैल्प की समस्या को सिर्फ “गंदे बाल” समझना

अगर बाल अगले दिन ही चिपचिपे होने के साथ खुजली, लालपन, सफेद/पीली परत या रूसी भी है, तो मामला सिर्फ बाल न धोने का नहीं हो सकता। डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी स्कैल्प की समस्या में भी तैलीयपन और परतें हो सकती हैं। ऐसे लक्षण लगातार बने रहें तो सिर्फ शैंपू बदलते रहने की बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। बालों और स्कैल्प की समस्या हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। अगर बालों में लगातार बहुत ज्यादा तेल, खुजली, लालिमा, परतें या दूसरी परेशानी बनी रहती है तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।