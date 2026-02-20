गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है। इससे शरीर से कई बार दुर्गन्ध आने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बॉडी स्प्रे, रॉल-ऑन और परफ्यूम लगाते हैं। गुलाब की खूशबू अधिकांश लोगों को पसंद होती है। ऐसे में आप गुलाब से Rose Roll-On और सुंगधित इत्र बना सकते हैं। यह गर्मियों में रोजाना इस्तेमाल के लिए एकदम सही है। यह खासकर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हल्की और ताजी खूशबू पसंद करते हैं। आइए जानें बनाने का आसान तरीका।

नोट: किसी भी तरह की स्किन एलर्जी से बचने के लिए आप इन्हें तैयार करने बाद जब भी इस्तेमाल करें तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें।

रोज रोल-ऑन बनाने का तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

गुलाब के तेल की 5 बूंदें

लोबान के तेल की 3 बूंदें

पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की 1 बूंद

नींबू के एसेंशियल ऑयल की 1 बूंद

गहरे रंग की कांच की रोलर बोतल

इस मिश्रण के आधार के रूप में आर्गन तेल या मीठे बादाम का तेल अच्छी तरह काम करता है। यह हल्का, गैर-चिकना बनावट और त्वचा के लिए अतिरिक्त लाभ देने वाला होता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एसेंशियल ऑयल मिश्रण तैयार करना होगा। सबसे पहले गुलाब, लोबान, पुदीना और नींबू के एसेंशियल ऑयल को रोलर बोतल में डालें। ऑयल को मिलाने के लिए बोतल को धीरे से हिलाएं। इसके बाद आप मिश्रण को सूंघकर देखें। जरूरत पड़ने पर मात्रा समायोजित कर सकते हैं। फिर कांच की रोलर बोतल को चुने हुए तेल से भरें। ढक्कन और रोलरबॉल लगाने के बाद बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि आपके एसेंशियल ऑयल कैरियर ऑयल में समान रूप से वितरित हो जाएं। इसके बाद कम से कम 48 घंटे के लिए रख दें। कलाई के अंदरूनी भाग, गर्दन और कान के पीछे जैसे नाड़ी बिंदुओं पर लगाएं।

गुलाब और चंदन से बनाएं इत्र

चंदन और गुलाब की खूशबू कोमलता जैसा अनुभव कराती है। अगर आपको हल्की और प्राकृतिक खुशबू पसंद है, तो इन दोनों चीजों को मिलाकर आप इत्र बना सकते हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

¼ कप गुलाब जल

चंदन के तेल की 10-15 बूंदें (पहले से पतला किया हुआ तेल इस्तेमाल करें)

¼ छोटा चम्मच वनस्पति ग्लिसरीन (वैकल्पिक)

कांच की स्प्रे बोतल

सभी सामग्रियों को कांच की स्प्रे बोतल में डालकर अच्छी तरह हिलाएं। अच्छे परिणामों के लिए इसे कुछ दिनों के लिए ठंडी, अंधेरी जगह पर रखें। इससे सुगंध आपस में अच्छी तरह घुलमिल जाती है। इसके साथ ही अधिक एकीकृत खुशबू बनती है। इसे आप कलाई, गर्दन और कान के पीछे जैसे पल्स पॉइंट्स पर लगा सकते हैं। इसकी खूशबू काफी हल्की होती है। इसलिए खुशबू बनाए रखने के लिए आपको दिन भर में इसे दोबारा लगाने की आवश्यकता हो सकती है।