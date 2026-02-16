Rose Gardening Tips: गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोग फूल अगर लगाते हैं तो उसमें गुलाब जरूर शामिल होता है। गुलाब न देखने में बहुत सुंदर लगता है बल्कि इसकी खूशबू मन को लुभाती है। कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियों के वजह से गुलाब के पौधे में कलियां या तो आती नहीं है या फिर गुच्छे बनने के बाद पंखुडियां बहुत जल्दी टूटकर गिर जाती हैं। गुलाब की पौधे की ग्रोथ से लेकर नए फूल उगाने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानें इसके बारे में

सबसे पहले मिट्टी देखें

किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए उसकी मिट्टी सबसे जरूरी होती है। इसलिए अगर आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर उसमें नई कलियां नहीं आ रही हैं तो आपको उसकी मिट्टी पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी का pH लेवल 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। पौधे की मिट्टी को ढीला और हवादार रखने के लिए नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करें।

धूप मिलना भी जरूरी

अगर आपके गुलाब के पौधे में नई कलियां नहीं आ रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधे को पर्याप्त धूप मिल रही है या नहीं। गुलाब के पौधे को रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। ऐसा न होने पर उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। इससे भी पौधे में कम फूल या छोटे फूल आने लगते हैं। पौधे को हवादार जगह पर लगाएं। ताकि पर्याप्त धूप मिले।

पानी से पड़ता ग्रोथ पर असर

पौधे को पानी जरूरत होती है लेकिन अधिक या कम पानी डालने से भी पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। मौसम बदल रहा है ऐसे में पौधे को जरूरत के हिसाब से पानी दें। बहुत ज्यादा पानी डालने से भी उसकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि पानी इस तरह से दिया जाए कि उसकी जड़ों में पानी जाए न कि पत्तों पर।

खाद या वर्मीकम्पोस्ट का करें इस्तेमाल

अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा गुच्छे के गुच्छे फूल दे तो आपको खाद या वर्मीकम्पोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। पौधे की ग्रोथ के लिए आपको महीने में कम से कम एक बार गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालनी चाहिए। इससे पौधे में नई कलियां आने में मदद मिलती है। साथ ही पौधे को पोषक तत्व भी मिलते हैं। फूल आने के समय पोटाश वाले फर्टिलाइजर देना फायदेमंद होता है।

नीम के तेल से होगा कीटों से बचाव

पौधे को कीट और बीमारी से बचाने के लिए आप उसमें नीम का तेल डाल सकते हैं। इससे पत्तियां खराब नहीं होंगी। बीमारी नहीं लगेगी और पौधा हेल्दी रहेगा। अगर कहीं कीट लगा दिखाई दे तो उस हिस्से को तुरंत काटकर अलग कर दें।