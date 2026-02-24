होली का त्योहार गुजिया के बिना अधूरी है। गुजिया की तैयारी कुछ दिनों पहले से ही शुरु हो जाती है। लेकिन ऑफिस और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी है। ऐसे में काफी लोग होली के मौके पर गुजिया बना नहीं पाते हैं और बाजार से खरीद कर लाते हैं। बाजार की गुजिया का स्वाद घर जैसा नहीं होता है। साथ बाजार की गुजिया में चीनी की मात्रा काफी अधिक होती है जिसकी चलते यह सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप होली के मौके पर कम समय में गुजिया बना सकते हैं। इसके साथ ही गुजिया बनाने में लोगों को एक और समस्या रहती है कि तलते समय यह फट जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं किस तरह कम समय में गुजिया बनाएं और वह भी बिना फटे।

गुजिया की सामग्री | Gujiya instant recipe

मैदा- दो कप

घी- 1 कप

पानी- 1 कप

खोया- 1 कप

चीनी- 1 कप

1 छोटा चम्मच छोटी इलायची

1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ बादाम

नारियल का बुरादा

काजू

किशमिश

चिरौंजी

गुजिया बनाने की विधि | How to make instant Gujiya

मैदे में आधा कप घी और पानी मिलाकर अच्छे से गूंथकर आधे घंटे के लिए ढककर रख दें।

खोए को हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लें।

खोया जब ठंडा हो जाए तो इसमें बादाम, इलायची पाउडर और चीनी मिला दें।

गूंथे हुए मैदे की लोई बनाकर उसे गोल पूरी की तरह बेल लें। अब उसमें तैयार मिश्रण भरकर किनारों पर हल्का पानी लगाकर उसे बंद करें।

फैंसी कटर की मदद से गुजिया के किनारों को शेप दे सकते हैं।

एक कढ़ाई में घी डालकर गर्म कर लें।

हल्की आंच पर गुजिया को तब तक तलें जब तक वह हल्के भूरे रंग की न हो जाए।

एक बड़े प्लेट में टिश्यू पेपर बिछाकर उसपर गुजिया निकाल लें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसे एक डिब्बे में बंद करके रख दें।

फट जाती है तो अपनाएं ये तरीके | Tips for perfect Gujiya