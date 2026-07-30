अगर हर वीकेंड यही सोचकर परेशान हो जाते हैं कि नाश्ते में क्या नया बनाया जाए, तो इस बार गुजरात की मशहूर डिश पनकी ट्राई करें। चावल के आटे से बनने वाली यह हल्की, स्वादिष्ट और कम तेल वाली रेसिपी केले के पत्ते में पकाई जाती है, जिससे इसमें एक अलग ही खुशबू और स्वाद आ जाता है। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसे आप हरी चटनी, लहसुन की चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

गुजराती पनकी बनाने के लिए जरूरी चीजे

1 कप चावल का आटा

½ कप दही

1-2 हरी मिर्च

1 इंच अदरक

¼ छोटी चम्मच हल्दी

1 चुटकी हींग

½ छोटी चम्मच जीरा

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच तेल (घोल के लिए)

जरूरत के अनुसार पानी

6-8 केले के पत्ते (चौकोर टुकड़ों में कटे हुए)

पत्तों पर लगाने के लिए थोड़ा-सा तेल

अगर आपके पास केले के पत्ते नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केले के पत्तों की जगह बटर पेपर या फूड-ग्रेड पार्चमेंट पेपर का यूज कर सकते हैं। बस यह समझ लीजिए कि पारंपरिक स्वाद केले के पत्ते में ही सबसे अच्छा आता है।

गुजराती पनकी बनाने का तरीका

सबसे पहले घोल तैयार करें

पनकी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, दही, हल्दी, हींग, जीरा, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला ले। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चिकना घोल तैयार करें। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच से आसानी से फैल जाए, लेकिन बहुत पतला भी न हो।

थोड़ी देर घोल को रख दें

घोल में एक छोटा चम्मच तेल मिलाएं और उसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे चावल का आटा अच्छी तरह फूल जाता है और पनकी नरम बनती है।

अब केले के पत्ते तैयार करें

केले के पत्तों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। अगर पत्ते ज्यादा सख्त हों, तो उन्हें कुछ सेकंड तवे पर हल्का गर्म कर लें। इससे वे आसानी से मुड़ेंगे और टूटेंगे नहीं। अब पत्तों की एक तरफ हल्का-सा तेल लगा दें।

पनकी को इस तरह पकाएं

मध्यम आंच पर तवा गर्म करें। एक केले का पत्ता तवे पर रखें। उसके ऊपर लगभग 2 बड़े चम्मच घोल डालकर पतली परत में फैला दें। अब ऊपर से दूसरा केले का पत्ता रख दें। धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएं। फिर सावधानी से पलटकर दूसरी तरफ भी 2-3 मिनट सेक लें। जब केले के पत्तों का रंग हल्का बदलने लगे और अंदर की पनकी पक जाए, तो गैस बंद कर दें।

सर्व करने का जान लें तरीका

पनकी को केले के पत्ते से धीरे-धीरे अलग करें और गर्मागर्म परोसें।

इन चीजों के साथ करें सर्व

हरी धनिया की चटनी

लहसुन की चटनी

मीठी इमली की चटनी

दही

मसाला चाय

क्यों खास है गुजराती पनकी?

कम तेल में तैयार होती है। हल्का नाश्ता है। केले के पत्ते की खुशबू इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकती है। वीकेंड ब्रेकफास्ट या शाम के हल्के स्नैक के लिए बेहतरीन विकल्प है।