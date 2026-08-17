Gujarat Travel Places during Monsoon: रोजाना ऑफिस और शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांत और प्राकृतिक जगह पर समय बिताना चाहते हैं, तो गुजरात बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह राज्य सिर्फ अपनी संस्कृति, खानपान और ऐतिहासिक जगहों के लिए नहीं बल्कि हरे-भरे जंगलों, पहाड़ियों, हिल स्टेशनों और खूबसूरत झरनों के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान बारिश में यहां की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर जाती है। ऐसे में अगर आप ट्रिप प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खूबसूरत जगहों पर परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ लॉन्ग वीकेंड पर जा सकते हैं। इसके लिए यहां दी गई कुछ जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

विलसन हिल्स

गुजरात के वलसाड जिले में स्थित विलसन हिल्स बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां की हरियाली, पहाड़ियां, सड़कें और प्राकृतिक नजारे बहुत शानदार हैं। बारिश के मौसम में यहां की हरियाली बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कई लोग यहां आने का प्लान करते हैं। शांत माहौल में कुछ समय बिताने के लिए इसे ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

पोलो फॉरेस्ट

यह जगह गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर यह जगह घने जंगलों, मंदिरों और हरियाली से घिरी हुई है। यहां पर ट्रेकिंग का प्लान कर सकते हैं। प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो यहां पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

गिरनार पर्वत

जूनागढ़ में स्थित गिरनार धार्मिक और प्राकृतिक नजारों से घिरा हुआ है। यहां जैन और हिंदू धर्म से जुड़े कई मंदिर हैं, जहां पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने के दौरान आपको आसपास कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। ट्रेकिंग के शौकीन लोग यहां पर ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

सापुतारा

डांग जिले में स्थित सापुतारा गुजरात का प्रमुख हिल स्टेशन है। यहां पर सापुतारा झील, पहाड़ियां, जंगल और आसपास के झरने पर्यटकों को पसंद आते हैं। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और बादलों से घिरी पहाड़ियां देखने लायक होती हैं।

डॉन हिल

डॉन हिल डांग क्षेत्र की उन जगहों में शामिल है, जहां पर प्रकृति के बीच शांति में समय बिताया जा सकता है। यहां आसपास आपको घने जंगल, पहाड़ियां और प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे। बारिश के मौसम में अगर गुजरात जा रहे हैं, तो इस जगह को मिस न करें।

जरवानी वॉटरफॉल

जरवानी वॉटरफॉल प्रकृति और जंगल के बीच घूमने की बेहतरीन जगह है। यहां पर परिवार के साथ पिकनिक का प्लान किया जा सकता है। साथ ही ट्रेकिंग भी की जा सकती है। यह वडोदरा से करीब 90 किमी दूर स्थित है।

गिरा वॉटरफॉल

गुजरात के डांग जिले में स्थित वाघाई कस्बे के पास स्थित गिरा वॉटरफॉल एक सुंदर झरना है। यह अंबिका नदी पर स्थित है। मानसून के दौरान यहां का नजारा देखने लायक होता है। इस दौरान पानी का बहाव बढ़ने पर झरने की सुंदरता बढ़ जाती है।