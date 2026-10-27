गुजरात सदियों से दुनिया के साथ व्यापार कर रहा है और कपड़ा उद्योग इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कभी गुजरात की राजधानी रहा पाटन शहर आज एक ऐसी कपड़ा कला का घर माना जाता है, जो लगभग 900 वर्षों से जीवित है। पाटन शहर इतिहास और अपने उन शिल्पकार्यों के लिए जाना जाता है, जो यहां सदियों से जीवित हैं। आज के आधुनिक दौर में भी एक पाटन पटोला साड़ी को बनाने में बहुत अधिक समय और कौशल लगता है। इसे पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है, जिसमें कई महीनों का समय लग सकता है।

गुजरात के पाटन शहर में बनने वाली मशहूर पटोला साड़ी भारतीय संस्कृति और कला का अनोखा उदाहरण है। पटोला का नाम संस्कृत में पटककुल्ला से आया है, इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। यह कला 11वीं सदी में गुजरात में फली-फूली। राजा कुमारपाल को पटोला काफी पसंद था और इसे दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा माना जाता था। इस पर की गई कारीगरी इतनी बारीक थी कि कपड़े के आगे और पीछे का हिस्सा पहचान पाना काफी मुश्किल है।

पटोला बुनाई की अद्भुत कला

पटोला बुनाई की कला बहुत मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसे बनाने में सबसे ज्यादा हुनर और सब्र की जरूरत होती है। इसे बनाने में डबल इकत तकनीक का इस्तेमाल होता है। बुनाई की इस कला में पहले ताने और बाने दोनों धागों को बांधा और रंगा जाता है। पटोला साड़ी में खासतौर पर चटक रंग बनाने के लिए नैचुरल डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज्योमेट्रिक आकार, फूलों की आकृति और जनावरों के प्रिंट उकेरे जाते हैं। इन डिजाइनों को हाथ से बनाया जाता है।

700 बुनकरों को पाटन लाया गया

इस कपड़े की उत्पत्ति एक राजा के शुद्धता की मांग से जन्म लेती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजा कुमारपाल जैन धर्म को मानते थे और उन्हें मंदिर में साफ और ताजे कपड़े पहनने होते थे इसके लिए वह पटोला पर जोर देते थे। उस समय पटोला को दूर क्षेत्र से लाया जाता था। एक बार जब राजा पटोला पहनकर पूजा कर रहे थे, तब एक सेवक ने उन्हें बताया कि यह कपड़ा दूसरे देश से आता है। लेकिन वहां पर यह कपड़ा पहले राजा उपयोग करते हैं और फिर यहां भेजते हैं। राजा कुमारपाल के लिए यह बात स्वीकार्य नहीं थी। इसके बाद उन्होंने 700 साल्वी कारीगरों और उनके परिवार को पाटन लाए ताकि इन्हें सही पटोला मिल सके। पटोला की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि राजा किसी भी कमतर चीज से समझौता नहीं करना चाहता था।

पटोला साड़ी बनाने की कला

पटोला साड़ी बनाने के लिए सूती धागों को रेशम के चारों ओर कसकर बांधा जाता है। फिर उन हिस्सों को ढक दिया जाता है, जिन्हें रंगना नहीं है। इसे बांधते हैं, रंगते हैं और फिर से खोलते हैं। हर रंग के लिए इसे दोबारा बांधते और खोलते हैं। जिसकी वजह से रंग पहले से ही धागे का हिस्सा होता है। यही वजह है कि पटोला साड़ी का डिजाइन दोनों तरफ से एक समान दिखता है। इस कला की यही खासियत है। रंग धोगे के ऊपर नहीं होता बल्कि अंदर तक गहराई में पहुंच जाता है। यही कारण है कि पीढ़ियां गुजरने के बाद भी ये रंग जीवंत दिख सकते हैं। प्रसिद्ध गुजराती कहावत के अनुसार पड़ी पटोले भात, फाटे पण फीटे नहीं। इसका मतलब है कि अगर पटोला साड़ी फट भी जाएगी, तब भी इसका रंग नहीं निकलेगा।

पटोला की खासियत

पटोला साड़ी का बनाने के लिए डबल इकत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका ताना और बाना दोनों अलग-अलग रंगा जाता है। ये सिर्फ करघे पर ही एक साथ आते हैं। इसमें जो डिजाइन हॉरिजॉन्टल बनता है वही वर्टिकल भी बनता है और दोनों डिजाइनों को मैच किया जाता है। असली डबल इकत पटोला सिर्फ पाटन की अनमोल धरोहर है। इसी इतिहास और पहचान के कारण पाटन पटोला को जीआई टैग मिला हुआ है।

इस साड़ी को बनाने में कई महीनों की मेहनत लगती है। इस दौरान की गई एक छोटी-सी गलती भी महीनों की मेहनत को खराब कर सकती है। इसपर बने कई पैटर्न को रानी की वाफ में पत्थर से बनी आकृति में भी देख सकते हैं। आज पारंपरिक पाटन पटोला कला को कई लोग सीख रहे हैं, जो एक समय पहले विल्पुत होने के कगार पर थी।

असली और नकली पाटन पटोला में अंतर

पारंपरिक तरीके से बना पाटन पटोला फैब्रिक सॉफ्ट और पतला होता है। वहीं नकली फैब्रिक पॉलिस्टर की तरह दिख सकता है और मोटा होता है। जहां पाटन पटोला में सिल्क दिखता है और जब-जब इसे पहना जाता है और मुलायम फैब्रिक महसूस हो जाता है। इसे बनाने में लगभग 6 महीने से लेकर एक साल तक का समय लग सकता है। इसकी कीमत लगभग 20 हजार से लेकर 20 लाख तक भी हो सकती है। यह इसकी बनावट और कारीगरी पर निर्भर करता है।

इस साड़ी का इतिहास और कला इतनी खास है कि इसका जिक्र बॉलीवुड के गानों में भी किया जाता है। हाल ही ‘ये प्रेम मोल लिया’ में झुमका पटोला गाना रिलीज हुआ है। जिसके बाद इस साड़ी की चर्चा और भी ज्यादा बढ़ गई है। यह बॉलीवुड एक्ट्रेस और मशहूर हस्तियों की पहली पसंद बनी हुई है।