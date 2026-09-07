Plants to Grow from Cutting: सितंबर का महीना मानसून की विदाई और सर्दियों की शुरुआत के बीच का समय माना जाता है। इस दौरान गर्मी कम हो जाती है और उमस भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। यही वजह है कि इस दौरान पौधों के बीज और कटिंग को लगाने का बेहतरीन समय होता है। अगर आप अपने घर के गार्डन, बालकनी या छत पर पौधे लगाने की सोच रहे हैं, तो कटिंग से कुछ पौधों को तैयार किया जा सकता है। अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, तो यहां बताए गए तरीके से कटिंग लगा सकते हैं।

गुलाब

गुलाब के फूल दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इनकी खुशबू भी मनमोहक होती है। हालांकि गुलाब के पौधे आसानी से नहीं लगते हैं। कई बार लगने के बाद भी पौधा सूख जाता है। ऐसे में सितंबर का महीना इस पौधे को लगाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। घर पर गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं, तो इसे कटिंग से तैयार कर सकते हैं।

इसके लिए करीब 6 से 7 इंच की कटिंग लें और नीचे से पत्ते हटा दें। ध्यान रखें कि उसमें नोड्स मौजूद हैं। अब इसे करीब 6 से 7 इंच के गमले में मिट्टी, कोकोपीट, वर्मीकम्पोस्ट और रेत के मिश्रण में लगाएं। ऊपर से हल्का पानी दें। कटिंग लगाने के बाद इसे सीधे धूप में न रखें। जब जड़ें निकलने लगें तो इसे 4 से 5 घंटे की हल्की धूप दें। रूटिंग के बाद इसे रिपोट करें। पौधा जब बढ़ने लगे तो सूखी और कमजोर टहनियों को हटा दें।

बोगनवेलिया

बोगनवेलिया को घर की सजावट के लिए लगाया जाता है। इसके गुलाबी फूल और फैलती बेल दिखने में बहुत शानदार लगती है। इस पौधे की कटिंग को आप छोटे गमले में लगा सकते हैं लेकिन जड़ें आने के बाद इसे गार्डन या बड़े गमले में रिपोट करें। जिससे इसकी जड़ों की बेहतर ग्रोथ हो सके। इसकी 6 से 8 इंच की कटिंग को लें और नीचे के पत्तों को हटा दें। इसे मिट्टी के मिश्रण में लगाएं और हल्का पानी दें। नियमित देखभाल और रखरखाव से इसे लगाया जा सकता है।

गुड़हल

गुड़हल का पौधा कटिंग से तैयार करना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना सही माना जाता है। इसकी कटिंग करीब 6 से 8 इंच की रखें। नीचे नोड्स होनी चाहिए जिससे जड़ें जल्दी विकसित हो सकें। इसे आप छोटे गमले में शुरुआती तौर पर लगा सकते हैं। इसके लिए मिट्टी, रेत, कोकोपीट और वर्मीकम्पोस्ट का मिश्रण तैयार करें। जब मिट्टी सूख जाए तो ही पानी दें।

मोगरा

मोगरा की खुशबू आसपास की जगह को भी महका देती है। इसी वजह से इसे घर या गार्डन में लगाना पसंद किया जाता है। इसकी 4 से 5 इंच की कटिंग को अच्छे ड्रेनेज वाले गमले में लगाएं। मिट्टी सूखने पर पानी दें और धूप वाली जगह पर रखें। कटिंग को हवा और फफूंद से बचाकर रखें। जड़ें आने के बाद फर्टिलाइजर दें।

मनी प्लांट

मनी प्लांट ऐसा पौधा है जिसे हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है। इसे लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कम देखभाल में भी यह पौधा अच्छी तरह बढ़ सकता है। इसे आप पानी या गमले दोनों में लगा सकते हैं। सबसे पहले मनी प्लांट के नोड के नीचे कट करें और नीचे के पत्ते हटा दें। ऊपर सिर्फ एक या दो पत्ते छोड़ दें। इस लगाने के बाद तेज धूप में न रखें। यह काफी तेजी से बढ़ता है इसलिए इसे समय-समय पर ट्रिम करते रहें।

कोलियस

पत्तेदार पौधे घर को सजाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप ऐसे ही पौधे खोज रहे हैं, तो कोलियस बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसे आप गमले में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। सितंबर का महीना इसे लगाने के लिए अनुकूल माना जाता है। इसकी कटिंग को मिट्टी, कोकोपीट, कम्पोस्ट और रेत के मिश्रण में लगाएं।

पुदीना

पुदीना एक ऐसा पौधा है जो अपनी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसे ज्यादातर लोग लगाना पसंद करते हैं। इसकी कटिंग को आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। इसकी हेल्दी कटिंग लें और नीचे से पत्तों को हटा दें। अगर आप इसे पानी में लगा रहे हैं, तो करीब 5 से 7 दिन तक पानी में रखें। पानी को साफ रखें और करीब 2 से 3 दिन में एक बार पानी जरूर बदलें। जब इसकी जड़ें विकसित हो जाएं, तो इसे मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे आप बालकनी या छत पर रख सकते हैं, जहां अच्छी धूप आती हो।

पोर्टुलाका

खूबसूरत फूलों वाला पोर्टुलाका का पौधा कई जगहों पर आपने देखा होगा। इसमें लगने वाले छोटे और खूबसूरत रंग बिरंगे फूल घर को सुंदर बनाने में मदद करते हैं। इसे आप बड़े या छोटे दोनों तरह के गमले में लगा सकते हैं। इसकी करीब 12 से 13 सेमी कटिंग लें और नीचे से पत्तों को हटा दें। अब इसे मिट्टी में लगा दें। मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। इस पौधे को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। कटिंग के समय इसे धूप में रखें।

सिंगोनियम

इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सिंगोनियम बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह एक सजावटी पौधा है, जिसके रंगीन पत्ते दिखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। इसे कटिंग से भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको हेल्दी कटिंग लेनी होगी जिसमें 2 से 3 नोड्स (गांठ) हों। नीचे से पत्तों को हटा दें और पानी या मिट्टी में लगाएं। करीब 15 से 20 दिनों में इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट, कोकोपीट और रेत का मिश्रण से पौधे के लिए मिट्टी तैयार करें। समय-समय पर इसकी प्रूनिंग कर रहें ताकि नई ग्रोथ आति रहे।

क्रोटन प्लांट

आजकल लिविंग रूम ही नहीं बल्कि बेडरूम में भी लोग खूबसूरत पत्तेदार पौधे लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में क्रोटन लगा सकते हैं, जिसे सितंबर में कटिंग से आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसकी स्वस्थ कटिंग लें और उसे गमले में लगाएं। कटिंग लगाने के दौरान 2 या 3 दिन में एक बार हल्का पानी दें। जब पौधा बड़ा हो जाए, तो उसकी पत्तियों को कपड़े से साफ करें। इसे आप बास्केट में भी हैंग करके बालकनी में लगा सकते हैं।